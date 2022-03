Schüler trainieren ihren Körper und Geist

Groß-Rohrheim. Fit4Future – Training für Körper und Geist – stand auf dem Stundenplan der Lindenhofschule. Mitgemacht haben alle Klassen. Die Kinder durchliefen an diesem Vormittag gemeinsam im Klassenverband verschiedene Stationen zu den Themen Bewegung, Ernährung, Gehirnfitness und Entspannung.

Los ging’s gleich morgens um 8 Uhr. Die Kindergruppen wurden auf die jeweiligen Stationen verteilt – sowohl in der Schule als auch im Freien. Zuvor wurde den Schülerinnen und Schülern erklärt, was an der jeweiligen Station zu tun ist.

Zu den Übungen im Freien gehörte beispielsweise eine Abwandlung des Biathlonsports. „Geschossen“ wurde natürlich nicht. Vielmehr wurde mit einem Ball auf ein Ziel geworfen. Wurde es verfehlt, musste auch hier eine Strafrunde gelaufen werden.

Zu den Stationen im Klassenraum gehörten unter anderem Fingerübungen oder bestimmte Wörter laut vorzulesen. Die waren jedoch spiegelverkehrt oder rückwärts geschrieben. Organisiert wurde der Tag von Monika Pertschy, die von Mitgliedern des Lehrerkollegiums unterstützt wurde.

Fit4Future ist eine Initiative einer bekannten Gesundheitskasse sowie der Cleven-Stiftung. Ziel dieses Aktionstages, der sich vor allem an Grundschüler richtet, ist es, „die Lebensgewohnheiten und Lebensstile von Grundschülern nachhaltig positiv zu beeinflussen“. Neben dem aktiven Bewegungspart gibt es auch Informationen über gesunde Ernährung. Die Teilnahme an diesem Programm ist für alle Grundschulen kostenlos. mibu