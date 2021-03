Groß-Rohrheim. Der Groß-Rohrheimer Bauernmarkt ist mit dem traditionellen Frühlingsmarkt in eine neue Saison gestartet. Hier bot sich den Besuchern eine Neuheit: Der Obst- und Gemüsestand der Familie Urtekin, die bereits seit einiger Zeit das Fachgeschäft „Obsthausen“ in der Nachbargemeinde Einhausen betreibt, war zum ersten Mal vor Ort. Die Neugier war groß an diesem ersten Themenbauernmarkt nach der Winterpause.

Zum Auftakt galt es zunächst, Abschied von einem langjährigen Mitglied der Marktbeschicker zu nehmen. Christa Rupp sowie Mitglieder des Arbeitskreises Bauernmarkt verabschiedeten Lieselotte Embach vom Höflädchen aus Biblis-Wattenheim. Embach, die nach dem Adventsmarkt in den Ruhestand wechselte, gehört zu den Teilnehmern der ersten Stunde. 27 Jahre lang bereicherte sie mit ihrem Obst- und Gemüsestand den Groß-Rohrheimer Bauernmarkt. „Es war eine sehr schöne Zeit, nun kommt eine andere in meinem Leben. In Zukunft widme ich meine Freizeitbeschäftigung dem Einmachen von Gurken mit verschiedenen Geschmacksnoten“, sagte die Bibliserin. Sie bedankten sich noch einmal bei ihren Kunden für die jahrelange Treue. Lob, Dank und beste Wünsche für die kommende Zeit übermittelte Christa Rupp und überreichte an Lieselotte Embach einen großen Blumenstrauß sowie zwei Kinderbücher für die Enkelkinder.

Der Kontakt zu ihrem Nachfolger sei eher zufällig zustande gekommen. Rupps spontane Anfrage an die Besitzer des Einhäuser Ladengeschäfts, ob sie ihre Waren auch auf dem Rohrheimer Bauernmarkt verkaufen wollten, habe Familie Urtekin sofort positiv beantwortet.

Volz als Gründungsmitglied übrig

Von all jenen, die vor 28 Jahren zu den Gründungsteilnehmern auf dem Rohrheimer Bauernmarkt gehörten, ist nun nur noch die Metzgerei Volz ist übrig. Vor Ort schaute auch Landrat Christian Engelhardt nach der langen Winterpause vorbei – beim Markt und beim Stand der Christdemokraten, die kurz vor der Kommunalwahl noch einmal für sich warben.

„Ich hoffe, dass wir vielleicht zum Jubiläumsmarkt wieder zurück in der Allee sein werden“, sagt Christa Rupp. Wie sie von der Gemeindeverwaltung erfahren hat, wurde inzwischen ein Architekt mit der Ausführung betraut, der sich unter anderem um die Ausschreibungen der Gewerke kümmert.

Der Jubiläumsmarkt soll Ende Juli stattfinden. Der nächste Themen-Bauernmarkt folgt aber bereits in zwei Wochen: Am Freitag, 26. März, steht der Markt unter dem Motto „Ostern“. Es folgen die Themen Muttertag (Mai), Erdbeeren (Juni), Zwetschgen (August), Oktoberfest (September), Kartoffeln (Oktober) und Advent (November).

Die ersten Marktbesucher durften sich zur Begrüßung über kleine Primeln im Topf freuen. Gut zu tun hatten auch die Biebesheimer Landfrauen, die die Kuchentheke betreuten. Deren 20 Torten waren schnell vergriffen. mibu