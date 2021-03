Groß-Rohrheim. Am Freitag, 5. März, startet der Bauernmarkt mit dem Frühlingsmarkt in die neue Saison. Beim Eröffnungsmarkt wird auch das Weingut Vollmer mit dabei sein. Da der Ausschank Corona-bedingt nicht möglich ist, wird Winzer Vollmer Flaschenweine anbieten. Wer eine Bestellung aufgeben möchte, kann dies unter 06243/430 oder per E-Mail unter vollmerwein@web.de vorab tun. Der Wein wird dann am 5. März geliefert.

AdUnit urban-intext1

Der Arbeitskreis hat neben dem Frühlingsmarkt mehrere größere Themenmärkte geplant: Am 26. März findet der Ostermarkt statt, am 7. Mai der Muttertagsmarkt. Erdbeergenuss gibt’s am 4. Juni. Am 23. Juli wird der 28. Bauernmark-Geburtstag gefeiert. Das Zwetschgenkuchenfest steigt am 27. August, am 24. September geht’s beim Oktoberfest hoch her. Am 22. Oktober stehen die Kartoffeln im Mittelpunkt, bevor am 26. November der Adventsmarkt den Abschluss macht. Wer die Kuchentheke bestücken möchte, kann sich mit Christa Rupp (06245/5726) in Verbindung setzten. red