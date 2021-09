Saftpresse für Quitten und Co.

Groß-Rohrheim. Viele Jahre schon wird in Groß-Rohrheim Ende September Apfel- und Quittensaft zugunsten der Mucoviszidose-Stiftung gepresst und verkauft. Auch dieses Jahr plant der Arbeitskreis Bauernmarkt, die Saftpresse zum Bauernmarkt aufzustellen. Wer Quitten abzugeben hat und diese für den guten Zweck spenden möchte, setzt sich am besten mit Christa Rupp (06245/5726) in Verbindung. Wer seine Quitten stiftet, erhält ein bis zwei Liter kaltgepressten Saft als kleines Dankeschön. Der genaue Termin für den Verkauf auf dem Bauernmarkt wird noch bekannt gegeben. Gleichzeitig bittet der Arbeitskreis Bauernmarkt um Verständnis, dass ausschließlich der Saft zugunsten der Mucoviscidose-Stiftung gepresst und verkauft werden könne. red

