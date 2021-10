Saft für den guten Zweck verkauft

Groß-Rohrheim. Der Arbeitskreis Bauernmarkt Groß-Rohrheim hatte zu einem besonderen Termin eingeladen, bei dem zwei Säfte im Mittelpunkt standen. Wie in den Jahren zuvor – mit Ausnahme von 2020 – gab es den beliebten Apfel- und Quittensaft zum Verkauf. Das Rohmaterial, also Äpfel und Quitten, war zuvor von zahlreichen Groß-Rohrheimern gespendet worden. Mitarbeiter des Bauhofs waren zu den Besitzern in deren Gärten gekommen und sammelten die Früchte ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch diesmal gab es wieder reichlich: Vor allem die gelben Quitten waren enorm gewachsen. Drei Tage lang wurde geerntet und die Säcke zum Vereinsgelände des Geflügelzuchtvereins gebracht. Hier fand die eigentliche Kelter statt. Vereinsmitglieder drückten mit einer Presse den Saft aus den Früchten. Aber auch für den Rest, den sogenannten Trester, gab es einen Abnehmer.

Lange Schlange am Verkaufsstand

Der gewonnene Saft wurde in große Plastikbehälter eingefüllt, die auf dem Bauernmarkt schnell geleert wurden. Die Nachfrage war so groß, dass sich schon vor 14 Uhr eine lange Schlange am Verkaufsstand gebildet hatte. Diesmal waren auch alle mit eigenen Behältern und Flaschen gekommen. Immerhin galt es, 315 Liter Quittensaft und rund 160 Liter frischen, naturtrüben Apfelsaft an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Bis auf einige wenige Liter wurde alles verkauft, wie Christa Rupp erklärte.

Der Erlös aus der Aktion geht wieder an die Mukoviszidose-Stiftung. Insgesamt kamen 1300 Euro zusammen. Der Dank von Christa Rupp und dem Bauernmarkteam geht an alle Spender und Helfer, an die Mitarbeiter vom Bauhof, das Kelterteam und auch an diejenigen, die beim Verkauf geholfen haben. mibu

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2