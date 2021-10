Rotes Kreuz verlangt Räume zurück

Groß-Rohrheim. „Unser neues Krankentransportfahrzeug steht schon seit Monaten im Freien. Immer wieder hat man uns wegen des Feuerwehranbaus vertröstet. Ihr wisst alle, dass ein solches Fahrzeug, wenn es nicht in einer Garage steht, an Wert verliert“, sagte Norbert Mews. Der Vorsitzende des Roten Kreuzes in Groß-Rohrheim sprach bei der Jahreshauptversammlung, die wegen der Corona-bedingten Zwangspause zwei Jahre abdeckte, gleich mehrere Probleme an – vor allem die Platznot.

Der Ortsverein teilt sich die Räume mit der Feuerwehr – und will nun weniger Miete an die Gemeinde überweisen. „Ich habe jetzt quasi über Hörensagen erfahren, dass der geplante Anbau zu teuer wird und somit Räume, die für uns geplant sind, eingespart werden sollen“, sagte Mews. Offiziell bestätigt worden sei ihm das aber bislang nicht. Seit Dezember warte das DRK auf Antwort der Gemeinde beziehungsweise von Seiten der Kommunalpolitik auf eine Anfrage.

Aus den Worten des Vorsitzenden und auch des Bereitschaftsleiters ist unschwer zu erkennen, dass es um das Verhältnis zwischen FFW und DRK nicht zum Besten steht. Das Rote Kreuz fühlt sich von der Feuerwehr wegen der getauschten Räumlichkeiten vor vollendete Tatsachen gesetzt und von der Gemeinde im Stich gelassen. „Sollen wir uns das weiter gefallen lassen?“ Als Mews diese Frage stellte, erhielt er von der Versammlung Beifall. „Wir appellieren an die Ortspolitik, endlich eine Entscheidung über den Anbau an das Gebäude zu fällen.“ Man stehe jederzeit zur Verfügung, um sich in die Beratungen mit einzubringen, so Lenz abschließend.

Nach einem normalen Jahr 2019 mit 1424 Dienststunden kam 2020 mit Corona mit 372 Stunden, erklärte Bereitschaftsleiter Sascha Lenz im Jahresbericht. Die Zahl der Dienstkräfte stieg von neun auf zehn, aktuell seien es sogar 13 einsatzfähige Dienstkräfte, so Lenz erfreut. Wegen Corona fielen 2020 zahlreiche Dienstabende aus, ebenso Aus- und Weiterbildungen. Bei Massentestungen und beim mobilen Impfen habe der Ortsverband helfen können.

Die Kleiderkammer werde von der Bevölkerung gut angenommen. Auch die Opfer der Flutkatastrophe habe der Verein aktiv unterstützt. Die Aktiven würden gerne noch viel mehr tun – das gehe jedoch aufgrund der räumlichen Situation nicht.

Der Zugang zur Kleiderkammer im oberen Stock sei nicht barrierefrei, aus Platzgründen könne keine Kleidung mehr angenommen werden – solange die Problematik mit der Feuerwehr und der Rückgabe des früheren Raumes ungeklärt ist. Sieben Ehrenamtliche engagieren sich in der Kleiderkammer und leisteten 2019 insgesamt 153 Arbeitsstunden. Sie versorgten 107 Personen. 2020 waren es 235 Arbeitsstunden und 105 Personen. Wegen Corona ist die Kleiderkammer seit Oktober geschlossen.

Finanziell bewegt sich das DRK in sicherem Fahrwasser. 2019 und 2020 sei ein ordentliches Plus erwirtschaftet worden, verkündete Kassenwart Markus Essel. Er stellte sich nach 20 Jahren nicht mehr zur Wahl. Zu seinem Nachfolger wurde Rene Bauer bestimmt. Die Kasse prüfen Sebastian Kriha, Tom Schwab und Melanie Lenz.

Insgesamt erfolgten alle Abstimmungen einstimmig: Norbert Mews wurde in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Ihm zur Seite steht weiterhin Sascha Lenz. Wiedergewählt wurden ferner Sandra Krämer als Schriftführerin, Carlo Buttron als Bereitschaftsarzt, Bereitschaftsleiter Sascha Lenz sowie Marita Schäfer und Silvia Ehrler für die Wohlfahrts- und Sozialarbeit.

Mit Kreisvorsitzendem Arno Gutsche ehrte Norbert Mews für fünf Jahre Marita Schäfer, Monika Oswald, Margarete Raufert und Birgit Kautzmann, die alle in der Kleiderkammer aktiv sind. Sebastian Kriha ist seit 20 Jahren im DRK. Dafür gab es eine Urkunde und eine Auszeichnungsspange. Sascha Lenz wurde für 25 Jahre und Sabine Janku für 35 Jahre ausgezeichnet.