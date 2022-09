Rettungsschere im Probeeinsatz

Groß-Rohrheim. Nach zwei Jahren Pause feierten die Groß-Rohrheimer Floriansjünger wieder ihren Tag der offenen Tür. Das Fest für die ganze Familie fand am Feuerwehrgerätehaus statt. Den zahlreich erschienenen Gästen wurde einiges geboten. Neben Speis und Trank (dazu zählte auch wieder der bekannte Rollbraten) gab es auf dem Gelände auch viel zu sehen und zu tun.

Wer wollte, konnte sich eines der Feuerwehrfahrzeuge auch mal näher anschauen. Die Einsatzfahrzeuge standen blitzblank geputzt draußen, und alle Türen waren geöffnet, so dass man auch sehen konnte, mit welchem Hilfsgerät eine Wehr zum Einsatz fährt. Mutige Gäste durften sich auch mal an der hydraulischen Rettungsschere versuchen. Die kommt immer dann zum Einsatz, wenn beispielsweise eine Person nach einem Unfall aus ihrem Fahrzeug befreit werden muss. Ein Schrottauto war vor Ort und konnte nach Herzenslust (unter Anleitung einer Feuerwehrfrau) demoliert werden. Richtig viel zu tun hatten die Helferinnen und Helfer vor allem um die Mittagszeit. An der Bonkasse hatte sich eine meterlange Schlange hungriger Gäste gebildet. Viele Rohrheimer wollten an diesem Septembersonntag ihre Küche kalt lassen. Vielleicht hatte niemand mit solch einem „Ansturm“ gerechnet.

Auch das Küchenteam – darunter auch Gemeindebrandinspektor Reiner Donnerstag – hatte viel zu tun. Selbst Bürgermeister Rainer Bersch half bei der Essenausgabe mit. Für die Kinder hatte man eine Hüpfburg aufgebaut, und es gab das beliebte Duck-Fishing – kleine Plastikentchen galt es, aus dem Wasser zu fischen. Hierzu hatte man einen Abrollcontainer kurzerhand als Schwimmbecken umfunktioniert. Beim „Waterflip“ musste man mittels des Wasserstrahls aus einem C-Rohr einen Ball in sein Ziel bugsieren. Eine Mal-Ecke kompletteierte das Angebot für die jüngsten Besucher. Auch die Rettungshundestaffel war vor Ort und informierte über ihre Arbeit. Gekommen waren auch Mitglieder zahlreicher Nachbarwehren wie aus Einhausen, Lorsch oder Bürstadt. mibu