Auf dem Groß-Rohrheimer Bauernmarkt gibt es am Freitag, 1. April, Kartoffelpfannkuchen mit Apfelmus. Aus einer privaten Initiative entstand diese Idee zum Abschied aus dem Rathausinnenhof. Der Erlös soll in die Ukraine gehen. Am Freitag, 8. April, wird der Arbeitskreis Bauernmarkt zum Ostermarkt auf der Allee einladen und die Kunden in den neuen Pavillons willkommen heißen. Es gibt zur

...