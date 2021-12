In der jüngsten Sitzung beriet der Haupt- und Finanzausschuss Groß-Rohrheim über den Haushalt der evangelischen Kindertagesstätte. Wie auch schon im Kulturausschuss am Abend zuvor fand dieser keine Zustimmung – zumindest was die neue Vereinbarung im Umgang mit den Landeszuschüssen betrifft.

Die evangelische Kirchenverwaltung möchte eine neue Vereinbarung mit der Gemeinde Groß-Rohrheim.

...