Rahmenbilder und Skulpturen

Groß-Rohrheim. Eine kleine, aber feine Ausstellung gibt es aktuell für die Besucherinnen und Besucher in der Zweigstelle der Raiffeisenbank in Groß-Rohrheim. Noch bis zum vierten Adventswochenende zeigt Gregor Dillman einen kleinen Ausschnitt seines künstlerischen Schaffens. Zu sehen sind sogenannte Rahmenbilder: kleine und mittelgroße Kunstwerke aus recycelten Materialien. „Ich benutzte fast ausschließlich Dinge, die ursprünglich mal einem anderen Zweck gedient haben“, sagt Dillmann.

Der Hobby-Künstler, der mit elf Jahren nach Groß-Rohrheim gekommen ist, erlernte einst den Beruf des Baumöbelschreiners. Und mit den Jahren interessierte er sich für alte Möbel, die er dann in mühevoller Kleinarbeit restaurierte. Inzwischen sind es aber nicht nur Möbel, die er in neuem Glanz erstrahlen lässt, sondern auch in die Jahre gekommene Skulpturen. Dillman präsentiert insgesamt neun Exponate – neben den Rahmenbildern, darunter ein Nikolaus mit Osterei auf Leinwand und goldenem Rahmen, auch mehrere kleine Skulpturen. Sie alle sind individuell gestaltete Kreationen aus sehr altem Rebenholz.

Alle Exponate, die zugleich jedes für sich auch ein Unikat sind, können käuflich erworben werden. Visitenkarten des Künstlers liegen in der Bank aus. Zu sehen ist die Ausstellung zu den normalen Banköffnungszeiten. mibu