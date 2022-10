Quitten und Äpfel in Groß-Rohrheim pressen

Groß-Rohrheim. Apfel- und Quittensaft werden am Freitag, 7. Oktober, 14 Uhr, beim Bauernmarkt in Groß-Rohrheims Allee zugunsten der Mukoviszidose-Stiftung gepresst. Wer Interesse daran hat, sollte Flaschen oder geeignete Gefäße zum Abfüllen mitbringen. Frisch gekochten Gelee gibt es auch vor Ort zu kaufen.

Das Bauernmarkt-Team um Christa Rupp hat die Stiftung bereits mit mehr als 10 000 Euro unterstützt. Es dankt allen Aktiven, die die Bäume pflegen und beim Pressen und Keltern helfen sowie dem Bauhof, der beim Ernten unterstützt. Der Saft zeichne sich durch die schonende Verarbeitung aus: Äpfel und Quitten werden gehackt und kalt gepresst, so dass die Vitamine erhalten bleiben. Für Gäste gibt’s beim Bauernmarkt zudem Schnitzel und Bratwurst mit Kartoffelsalat sowie Federweißer und Zwiebelkuchen. Marmeladen und Gelees sind an einem neuen Stand in vielen Größen und Geschmacksrichtungen erhältlich. Das Sortiment bietet auch glutenfreies Gebäck und Liköre. An den anderen Marktständen finden Kunden frisches Obst und Gemüse, mediterrane Feinkost sowie Wurst und Fleisch. Auch die Kuchentheke wird wieder reich bestückt sein. red