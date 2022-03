Primeln zur Begrüßung

Groß-Rohrheim. Der Groß-Rohrheim Bauernmarkt ist zurück. Bei frühlingshaftem Wetter und nach fast viermonatiger Pause traf man sich noch einmal im Rathaus-Innenhof. Wie auch in den Jahren zuvor wurden an die Besucherinnen kleine Töpfe mit Primeln verteilt. Bei kühlem, aber dennoch schönem Wetter waren nahezu alle Tische belegt. Es wurde Piccolo oder Wein getrunken. Es gab frischen Kuchen, den die Frauen der Handballabteilung des TV Groß-Rohrheim gebacken hatten. Der Erlös kommt der Handball-Jugend zugute. Gesammelt wurde aber auch am Stand des Bauernmarkt-Teams. Hier stand ein kleines Sparschwein für die Ukraine (Aktion Deutschland hilft).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der nächste Themenbauernmarkt ist am 8. April und findet dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit endlich wieder in der Allee statt. Er trägt das Motto Ostermarkt. „Bis dahin sollte alles fertig sein. Es fehlt nur noch die Küche, die eingebaut werden muss“, sagte Christa Rupp auf Nachfrage unserer Redaktion. Somit wird der nächste Bauernmarkt wohl sicherlich etwas pompöser eröffnet werden, stehen doch dann die neuen Pavillons im Mittelpunkt des Interesses. Man darf gespannt sein. Auch für die Marktbeschicker wird ja nach dem Umzug alles neu sein. mibu