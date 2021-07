„Pink Panthers“ als Hauptband geplant

Groß-Rohrheim. In der Gemeinde Groß-Rohrheim hofft man, dass nach zwei ausgefallenen Jahren, im kommenden Jahr der traditionelle Maimarkt wieder zurückkommen wird. Daher wurde im Sport- und Kulturausschuss schon mal über das musikalische Programm diskutiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Maimarkt 2022 soll am 21. und 22. Mai stattfinden. Natürlich wieder „Off de Gass“. Für den Samstagabend, 21. Mai, hatten sich zahlreiche Bands beworben, darunter auch die Gruppe „Cabrio“, die schon mehrfach live zu hören war. Doch die Mitglieder des Ausschusses votierten mehrfach für etwas Neues.

So standen die „Pink Panthers“ aus Lorsch, die „Groove Generation“ aus Bürstadt sowie „Katie and Friends“ zur Auswahl. Mit knapper Mehrheit votierte der Ausschuss für die Pink Panthers in der Variante sechs Musiker plus zwei Sängerinnen. Hier machte letztlich auch die Gage die Entscheidung leichter. Sollte es mit der Formation aus Lorsch rund um Bandleader Jean Diehl zu keiner Einigung kommen, wäre die Groove Generation die Alternative. Der Haupt- und Finanzausschuss, der tags darauf tagte, möchte allerdings lieber Kathi and Friends. Am Sonntagnachmittag soll anstatt „Double Pi“ die Band „Late Lounge“ auftreten. Den Auftakt am Samstagnachmittag macht Kalli Hofmann.

Der Maimarkt-Sonntag beginnt traditionell ab 11 Uhr mit der Rohrheimer Blasmusik. Nachmittags könnten wieder Double Pi auftreten. Endgültig entschieden wird das Programm erst in der Sitzung des Gemeindeparlaments.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nur kurz beraten wurde über das Ansinnen der Freien Wähler. Die wünschen sich ein neues Konzept zur Skateranlage. Die eigentliche Skateranlage auf dem Basketball-Feld existiert nicht mehr, da die Rampen abgebaut wurden. „Mir haben Jugendliche erklärt, dass sie froh sind, dass diese Teile nicht mehr da sind, da sie nun ungestört Basketball spielen können“, sagte Kurt Kautzmann (CDU). „Das mag sein. Aber diejenigen, die hier gerne skaten wollen, kommen natürlich auch nicht mehr“, fügte Ausschuss-Vorsitzende Svenja Banasiuk (BfGR) an. „Ich stelle mir als Alternative zur Skaterbahn auch einen Bikepark vor, wie er jetzt bei Jugendlichen in ist“, begründete Walter Öhlenschläger den BfGR-Antrag. Als positives Beispiel wurde der Bikepark in Fürth im Odenwald genannt. Man schlägt dem Gemeindeparlament vor, das Thema noch einmal in den Fachausschuss zu verweisen.

Um den Jugendrat ging es in der Anfrage der Ausschuss-Vorsitzenden: Nach der Sommerpause im September müsste eigentlich wieder gewählt werden. Nach Angaben Banasiuks hat der amtierende Jugendrat sich nach seiner Amtseinführung nicht ein einziges Mal getroffen. „Allerdings hatten wir ja auch Corona“. So kam der Ausschuss überein, die Nachbargemeinde Biblis anzufragen, ob vielleicht eine Zusammenarbeit möglich wäre.