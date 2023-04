PauLa bietet Beratung für Senioren an

Groß-Rohrheim. Selbstbestimmt und unabhängig in den eigenen vier Wänden leben, auch im hohen Alter, ist ein Wunsch, den viele teilen. PauLa, die psychosoziale Fachkraft auf dem Land, hilft Seniorinnen und Senioren im Kreis Bergstraße dabei. Das Projekt wurde im Jahr 2018 in Kooperation mit dem Land Hessen und den teilnehmenden Kommunen aus dem „NOVO-Gebiet“ (Netzwerk Ortsnahe Versorgung Odenwald) ins Leben gerufen. Die PauLas beraten Menschen, die noch keine Pflegestufe haben, so dass ein möglichst langer Verbleib in den eigenen vier Wänden ermöglicht werden kann. Die Beratung selbst ist unabhängig und kostenlos. Die psychosozialen Fachkräfte sind rein präventiv tätig, pflegerische Tätigkeiten übernehmen sie dabei nicht.

Nach diesem Vorbild ist auch im „NORIE-Gebiet“ (Netzwerk Ortsnahe Versorgung Ried) eine PauLa unterwegs. Christina Adler-Schäfer versieht als PauLa ihren Dienst in den sechs Ried-Gemeinden Biblis, Bürstadt, Einhausen, Groß-Rohrheim, Lampertheim und Lorsch.

In Groß-Rohrheim wird Christina Adler-Schäfer am Dienstag, 2. Mai, von 9 bis 11 Uhr eine Sprechstunde im Rathaus (Rheinstraße 14, Sitzungssaal, Erdgeschoss) abhalten.

Nach Biblis kommt Christina Adler-Schäfer am Donnerstag, 4. Mai. Von 9 bis 11 Uhr findet hier die Sprechstunde ebenfalls im Rathaus statt (Darmstädter Straße 25, Sitzungssaal, Erdgeschoss). Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, wird um telefonische Anmeldung unter 06206/70 15 10 gebeten. red