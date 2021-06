Otto Cosmetic will in Groß-Rohrheim weiter wachsen

Groß-Rohrheim. Groß-Rohrheim. Wie hat sich die Corona-Pademie auf die Produktion der Firma Otto Cosmetic GmbH ausgewirkt, wollte der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister (CDU) von den Geschäftsführern Dirk und Jens Otto wissen. Die Firma Otto Cosmetic ist stellt Körperpflegeprodukte wie etwa Flüssigseife her und füllt diese ab - in Flaschen oder Beutel. Die Firma wurde im Jahr 1977 gegründet und produziert seit 1990 am jetzigen Standort in Groß-Rohrheim.

Jens Otto erklärte, dass es bei der Pandemie zwei Seiten gibt. Die eine ist die der Mitarbeiter. „Wir haben schon sehr früh, ohne dass dies die Politik verbindlich eingeführt hat, beim Betreten der Firma die Temperatur unserer Mitarbeiter gemessen und anschließend diese noch getestet. So haben wir insgesamt neun Personen frühzeitig ermitteln können, die sich im folgenden PCR-Test als positiv erwiesen haben und so in Quarantäne geschickt wurden.“ Darüber hinaus habe die Firma die Schichten früher beendet und später begonnen, so dass eine Vermischung der Mitarbeiter vermieden wurde. So sei die Firma hinsichtlich der Mitarbeiter sehr gut durch die Pandemie gekommen.

Produktion hochgefahren

Jens Otto erklärte, dass andererseits die Produktion insbesondere durch die von der Regierung beworbene Hygieneregel hochgefahren werden musste, weil die Nachfrage nach Seife so stark gestiegen ist. „So mussten wir zusätzlich zur gewohnten Drei-Schicht-Produktion samstags produzieren, um noch mehr Menge der gefragten Flüssigseifen herzustellen“, erklärt Otto. Da die Nachfrage sehr hoch gewesen sei, habe man auch in Übereinstimmung mit den Großkunden die Vielfalt der Seifenprodukte zeitweise etwas eingeschränkt, weshalb mehr produziert werden konnte, da keine Pausen durch Sortenwechsel in der Produktion entstanden sind. „Ein großer Dank geht an unsere mittlerweile über 300 Mitarbeitenden, die über herausragende Leistungen die Marktversorgung gewährleistet haben“, betont Dirk Otto.

Am Herzen liegt den Brüdern Otto die Nachhaltigkeit. So haben sie mittlerweile mehrere E-Autos angeschafft sowie Ladestationen geschaffen, damit Mitarbeiter ihre Autos während der Arbeitszeit kostenlos aufladen können. In der Produktion seien die Flaschen und Behälter, in die die Produkte eingefüllt werden, ebenfalls optimiert worden, so dass auch hier weniger Material anfalle. Inzwischen bestehe ein Großteil der Flaschen zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial.

Die Flaschen für Produkte wie Duschgel, Shampoo oder Flüssigseife produziert Otto Cosmetic nicht selbst. Durch eine Kooperation mit einem führenden Flaschenhersteller sei es aber gelungen, die Flaschen innerhalb des Firmengeländes zu produzieren. So entfielen bis zu 90 Prozent der Fahrten von Lkw mit Leergebinden von der Produktionsstätte zum Abfüllort.

Investition von 7,5 Millionen Euro

Als nächstes Projekt will Otto Cosmetic rund 7,5 Millionen Euro in ein eigenes Lager auf dem Betriebsgelände investieren. Auch hierdurch würden permanente Fahrten zu externen Lagern entfallen. „Mit modernen und sehr effizienten Maschinen wollen wir auch die sehr hohen Stromkosten senken“, sagt Jens Otto. Meister erklärte, dass die CDU die Absicht hat, mit den Einnahmen der CO2-Zertifikaten die EEG-Umlage zu senken, wodurch der Strompreis gesenkt werden könnte. „Dies würden wir begrüßen“, erwiderten die Brüder.

Auch wenn das Betriebsgelände derzeit noch ausreiche, denken Jens und Dirk Otto längerfristig an eine Erweiterung. Auf Nachfrage erklärten beide Geschäftsführer, dass sie nicht die Absicht haben, außerhalb von Deutschland zu produzieren. „Da wir strategisch wie logistisch sehr gut liegen, wollen wir hier, zumindest aber in der unmittelbaren Umgebung bleiben,“ betont Jens Otto. Seitens der Firma hoffen sie daher, in Groß-Rohrheim ausbauen zu können. Sollte dies nicht möglich sein, empfiehlt Meister, ein Gespräch mit der Wirtschaftsförderung Bergstraße. red