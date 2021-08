Online-Angebote nach wie vor sehr beliebt

Groß-Rohrheim. In kleiner Runde hatten sich die Mitglieder des Turnvereins Groß-Rohrheim zur Mitgliederversammlung getroffen. Ehrungen fanden nicht statt, sollen jedoch Ende des Jahres nachgeholt werden. Außerdem wurde gewählt. Dem geschäftsführenden Vorstand gehören die erste Vorsitzende Pia Strubel, der zweite Vorsitzende Torsten Henzel und Rechnerin Petra Baach an. Die Position des Schriftführers bleibt nach dem Ausscheiden von Andrea Kautzmann zunächst unbesetzt.

Vorsitzende Pia Strubel berichtete vom Sportjahr 2020. „Welche Auswirkungen Corona langfristig auf den Verein haben wird, ist noch nicht absehbar. Die Menschen werden wieder zum Sport kommen, da sind wir uns sicher, denn sie suchen den Kontakt zu anderen. Das gilt es weiter auszubauen“, stellte Strubel fest. Mitglieder würden sicherlich weiter Onlinesport betreiben, da das Vorteile biete wie Flexibilität und Zeitersparnis. Deshalb möchte der TV dieses Angebot erweitern.

„Bei den Themen Bewegungsparcours, Kleinsportfeld und Sportstättenentwicklungsplan der Gemeinde, der von uns für zwingend notwendig angesehen wird, hat sich der Verein eingebracht“, erklärte die Vorsitzende. Dem evangelischen Kindergarten wurde im Jahr 2020 und von Februar bis August 2021 zudem der TV-Raum als Ausweichmöglichkeit zu Verfügung gestellt.

Ortslauf der anderen Art

Auch eine Veranstaltung konnte 2021 organisiert werden: Mit vielen Teilnehmern startete der „Ortslauf mal anders“. Mit Stand Ende 2020 hatte der Verein 902 Mitglieder, davon 21 Neuzugänge. 47 Abgänge waren zu verzeichnen, weniger als in den Vorjahren.

Die Handball-Saison 2019/20 war stark Corona-beeinträchtigt und konnte nicht zu Ende gespielt werden. Eine Wertung ist nicht erfolgt. Die Saison 2020/21 wurde nach wenigen Wochen abgebrochen und ebenfalls nicht gewertet. Die erste Mannschaft des TV Groß-Rohrheim startet weiterhin in der fünfthöchsten Spielklasse, der Landesliga. Mit Tim Borger konnte ein neuer Trainer verpflichtet werden. Größtenteils wurde im Freien trainiert oder in Kleingruppen in der Halle.

Auch bei den Badmintonspielern endete die Saison frühzeitig. Training fand nicht statt. Geplant ist eine Wiederaufnahme nach den Sommerferien. Alle Turngruppen haben bis zum Oktober 2020 ihre Aktivitäten ins Freie verlagert. Die Gymnastik-Frauen der Dienstagsgruppen haben sich zum Radfahren und Walken getroffen, solange es möglich war. Auch bei der Donnerstagsgruppe fand das Training nur im Freien statt. Zumba fand erst im Freien, dann als Onlineprogramm statt. Die Fitnessgruppe traf sich ebenso draußen wie bis zum Herbst 2020 die Eltern-Kind-Gruppe. Das Kindergarten-Turnen musste umorganisiert werden. Hier halfen Eltern mit.

Bewegung im Freien

Im Sommer und Herbst fand die Turnstunde auf dem Rasenplatz des FC Alemannia statt und dann für wenige Termine in der Bürgerhalle. Seit den Herbstferien ruht das Angebot. Beim Kindertanzen lernen die Kleinen Bewegung zur Musik und bereiten kleine Choreographien vor. Im Sommer wurde das Training auf den Sportplatz verlegt und pausierte wie auch das Turnen ab Grundschulalter seit den Herbstferien. Seit Juni finden die Turngruppen wieder statt.

2020 fanden beim Wandern und Radfahren wenige bis keine Tagestouren statt. Seitdem es wieder erlaubt ist, treffen sich die Radfahrer zu ihren Touren. Die geplanten Aufführungen des Scheiertheaters wurden abgesagt, ebenso das für 2020 geplante Zeltlager.

Familien konnten am „Rohremer Turnweg“ teilnehmen. Der Nikolaus besuchte die Kinder. Es gab eine Online-Faschingsparty und Aktionen wie „Superhelden-Training“ für Kinder, einen Osterhasen-Parcours oder die Hampelmänner-Aktion. „Die Resonanz der Bewegungsaufgaben war so groß, dass daraus die Wochenendaufgabe des TV wurde. Die Aufgaben konnten beliebig oft mit Freunden oder Familie absolviert werden“, erzählte Strubel. str