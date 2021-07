Offene Bühne dieses Mal als Open Air

Groß-Rohrheim. Die Offene Bühne unter freiem Himmel: Nach dem Corona-Lockdown lädt die Musikkiste am Dienstag, 3. August, um 19 Uhr zum FC Alemannia auf den Sportplatz ein. Die Besucher erwartet ein tolles Programm mit Rock, Punk und Klezmer. Der Eintritt ist frei. Wenn das Konzert gefallen hat, freuen sich die Künstler jedoch über einen Beitrag in der Austrittskasse, der dann unter allen Musikern aufgeteilt wird. Die Besucher müssen einen Impf- oder Genesenennachweis beziehungsweise einen aktuellen negativen Schnelltest vorlegen, um bei der Offenen Bühne dabei sein zu können.

Den Auftakt des Musikabends gestaltet die Gruppe Planet Weschnitz. Die drei Musiker aus dem Weschnitztal sind alte Hasen auf verschiedenen Instrumenten und kommen mit einem Stilmix von Balkanfolk bis Klezmer.

The Black Rose präsentieren sich auf der Offenen Bühne. © Musikkiste

The Black Rose betritt als neue Rock-Coverband die Offene Bühne und will sich und das Publikum überraschen. Gegründet mitten in der Pandemie locken sie mit ehrlichem Rock, mal heavy, mal etwas softer. Mit der klassischen Besetzung Gitarre, Bass, Drums und Gesang richten sie sich an alle, die gut geerdete, handgemachte Live-Musik hören möchten.

Beeindruckende Show

Phönix the Devourer bringt Bass und Stimme mit zur Bühne. Dabei ist „der Vertilger“ nicht nur ein außergewöhnlicher Bassist, sondern auch ein grandioser Entertainer – und wahrlich kein Unbekannter beim Stammpublikum der Musikkiste. Die Show steht bei ihm im Vordergrund – ganz im Sinne seiner Idole Jimi Hendrix, Jim Morrison, Michael Jackson oder Madonna. Chiara Frodymas Stimme ist zum Glück nicht eingerostet in der Pandemie und sie kommt mit neuen und bekannten Songs im Gepäck. red

