Nur noch auf einer Seite parken

Groß-Rohrheim. Länger diskutiert wurde im Bauausschuss erneut über den Umbau und die Sanierung der Kornstraße – das ebenfalls bereits Thema im Haupt- und Finanzausschuss war (wir berichteten). „Das eilt ja sehr, denn bis 31. Mai muss darüber entschieden sein. Das ist doch recht knapp für Einwände“, monierte Kautzmann das Verfahren. Er schlug vor, dass direkt am Ende der Unterführung, sobald man wieder „oben“ ist, die Tempo-30-Zone beginnen sollte. „Das ist eine Kreisstraße, wir haben darauf keinen Einfluss“, warf Bersch ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Geschwindigkeitsbegrenzung müsste bei den zuständigen Behörden genau begründet werden – etwa weil es ein Unfallschwerpunkt sei. „Aber da ist noch nie etwas passiert“, antwortete der Bürgermeister auf den Vorschlag des CDU-Fraktionsvorsitzenden. Uwe Hofmann (SPD) ergänzte: „Genau dort ist doch extra ein kleiner Fahrbahnverschwenk vorgesehen. Da muss man automatisch langsamer fahren.“ Diskutiert wurde auch über die wegfallenden Parkplätze auf der Seite mit den ungeraden Hausnummern. Hier gab es heftige Beschwerden in einer Anwohnerversammlung zum Thema.

Solarkraft statt Badestelle

„Die meisten haben dort einen Hof. Ich bin mir sicher, dass man dort parken könnte“, sagte Ausschussvorsitzende Jutta Preißinger (SPD). Klaus Menger von der Gemeindeverwaltung fügte an, dass dort viele Fahrzeuge illegal stehen und das noch stillschweigend geduldet werde. Nach dem Umbau entstünden auf der anderen Fahrbahnseite zwölf neue Parkplätze. Der Ausschuss stimmte anschließend den Planungen mehrheitlich zu und empfahl diese ans Gemeindeparlament. Die Sitzung ist am Dienstag, 31. Mai, 20 Uhr, im Sängerheim.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Keine Mehrheit fand der CDU-Prüfantrag, auf der ehemaligen Liegewiese am Omlor-Kiessee eine Flächen-Photovoltaikanlage installieren zu lassen. „Vermutlich wird das nie wieder eine Badestelle, also kann man doch dort so etwas aufstellen und dies prüfen lassen“, erklärte Kautzmann.

„Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Der Biologe hat doch in seinem Vortrag erst gesagt, dass genau dort selten Tiere und Pflanzen sind. Da wird wohl niemand eine Genehmigung erteilen“, war sich Jutta Preißinger sicher. Und Walter Öhlenschläger von den Bürgern für Groß-Rohrheim/Freie Wähler fügte an: „Es macht kein Sinn, das prüfen zu lassen. Im Übrigen plant Omlor, auf dem See schwimmende Photovoltaikmodule zu installieren.“

Die Freien Wähler hatten vor einigen Wochen den Antrag gestellt, die Familienmappe zu überarbeiten. Dem ist die Verwaltung größtenteils bereits nachgekommen. Nur um einige kleine redaktionelle Änderungen ging es noch. Die Familienmappe ist ein mehrseitiges Infoheft, das Neubürger bekommen. Es ist auch auf der Homepage der Stadt einsehbar. In gedruckter Form werde es nur herausgegeben, wenn jemand dies ausdrücklich wünsche, erklärte Bürgermeister Rainer Bersch auf Nachfrage. Zuletzt sei das aber von niemandem mehr verlangt worden. Etwa auf die Nutzung von Fahrradboxen soll in der Familienmappe am Bahnhof hingewiesen werden. Der Ausschuss gab hierzu eine klare Empfehlung. mibu

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3