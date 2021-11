Groß-Rohrheim. Früher machte der All Night Jazz in Groß-Rohrheim die Nacht zum Tag: Beim Adventsjazz nun sorgen insgesamt fünf Ensembles für immerhin sechs Stunden Live-Unterhaltung vom Feinsten. Dabei war bis wenige Tage zuvor gar nicht klar gewesen, ob die Liebhaberveranstaltung in der evangelischen Kirche überhaupt würde stattfinden können. Denn mit Cluster 5 sowie dem P-Trio sagten gleich

...