„Nexd Johr wieder in de Hall“

Groß-Rohrheim. Es ist Ende August, und das ist in Groß-Rohrheim Kerwezeit. Normalerweise. Doch was ist in den aktuellen Zeiten schon normal, wenn es sich um größere Veranstaltungen handelt. Wegen der Pandemie waren die Feierlichkeiten von Bürgermeister und Gemeindevorstand im Vorfeld bereits offiziell abgesagt worden.

Groß-Rohrheim begeht seine „Fünfte Jahreszeit“ normalerweise drei Tage lang: Am Samstag mit dem Aufstellen des Kerwebaums samt Kranz und der Showtime der Kerweborsch am Abend, am Sonntag und Montag in der Bürgerhalle mit Kerwerede und Spielenachmittag. Doch all das musste in diesem Jahr erneut abgesagt werden. Kerweborsch und auch der Kerweverein Rara wollten es sich allerdings nicht nehmen lassen, ein Fest in etwas abgespeckter Form durchzuführen. Und das fand am Samstag an der Rohrheimer Grillhütte statt.

Ein eigenes sicheres Konzept hatte man sich beim Rara überlegt: Die drei „G“ – geimpft, getestet, genesen – galten als Pflicht, eine Security-Firma kontrollierte, und es wurden im Vorfeld lediglich 500 Karten an den Mann oder die Frau gebracht. Ohne Ticket (die waren schon binnen zwei Tagen restlos ausverkauft) fand niemand am Samstag Einlass.

So war es denn auf dem Gelände rund um die Grillhütte auch nicht zu voll, als um Punkt 14 Uhr der Kerwebaum aufgestellt wurde. Nach nur etwa 20 Minuten stand der Baum, an dem der Kerwekranz hing. Mit vereinten Kräften wurde der Baum hochgezogen und in einem Loch im Boden verankert – diesmal an ganz anderer Stelle. Nicht an der Bürgerhalle, sondern an der Grillhütte in der verlängerten Speyerstraße. Danach wurde das erste Fass Freibier von Rara-Vorsitzendem Sascha Drexler angestochen. Die Rohrheimer Blasmusik begleitete die Eröffnung musikalisch.

Kerwerede am Samstag

Sonst erst am Sonntag, gab es die Kerwerede nun schon einen Tag früher – vorgetragen von Kerwevadder Niklas Fries. Nach dessen Aussage war im vergangenen Corona-Jahr nicht so viel Berichtenswertes passiert, weshalb die Rede etwas kürzer ausfiel. Doch das eine oder andere Thema fand dann doch Einzug. So vor allem die Tatsache, dass die Tankstelle nach mehrmonatiger Pause wieder von einem neuen Pächter geführt wird. Hier gibt es wieder rund um die Uhr jede Menge Nachschub für durstige Kehlen. Und, ganz wichtig: Beim neuen Pächter sind die Preise „ok“. Auch die Kommunalwahl fand Erwähnung. Vor allem die Tatsache, dass es nun noch eine vierte Partei – „die Familienpartei“ – im Gemeindeparlament gibt. Das habe aber nichts geändert, denn „im Parlament geht’s weiter wie zuvor“.

Natürlich musste auch die Corona-Pandemie Erwähnung finden. Diese Zeit im vergangenen Jahr sei schlimm gewesen, habe man seine Kumpels doch nur noch beim Einkaufen getroffen, so der Kerwevadder. Einen Lichtblick gab es, als heuer wieder die Gastronomie und die Biergärten öffneten.

Mit einem hoffnungsfrohen Appell – „wir sehen uns nexd Johr wieder in de Hall“ – beendete Fries seine Kerwerede. Neben Livemusik am Abend und einer Tanzeinlage der Kerweborsch gab es zuvor am späten Nachmittag noch einen Auftritt der „Ried Pipers“. Dabei sorgten Männer im schottischen Kilt und mit Dudelsäcken für Stimmung.