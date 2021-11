Neujahrsempfang abgesagt

Groß-Rohrheim. Wegen der Corona-Pandemie fallen in den kommenden Wochen erneut einige Veranstaltungen in Groß-Rohrheim aus. Abgesagt wurde der traditionelle Nachmittag für die Seniorinnen und Senioren in der Adventszeit. Auch auf den Neujahrsempfang wird die Gemeinde verzichten. Er fand sonst Anfang Januar in der Rathausscheune statt. Also wird es auch 2022 keinen Empfang und auch keine Sportlerehrung geben.

Verwaltungsangestellte Bettina Finger ist neue Antikorruptionsbeauftrage der Gemeinde. Sie trat das Amt am 1. Oktober an, wie es im Bericht aus dem Gemeindevorstand heißt. Bei der Elternversammlung in der kommunalen Kita wurden Tanya Kalkbrenner und Eileen Riedel, als Stellvertreterinnen Vanessa Aurin und Doreen Heil in den Elternbeirat gewählt. Außerdem wurde der Übergabevertrag für das Sängerheim unterzeichnet, das in den Besitz der Gemeinde übergeht. mibu