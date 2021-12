Neue Weiche in Planung

Groß-Rohrheim. Neuigkeiten in Sachen Industriestammgleis gab es im Haupt- und Finanzausschuss in Groß-Rohrheim von der DB. Die Bahn bevorzugt nun wie die Gemeindeverwaltung auch die Variante eines Weichen-Neubaus. „Das kommt uns billiger als ein Abriss“, fügte Gerd Henning an. So rechnete der Kämmerer vor, dass eine neue Weiche über die nächsten 25 Jahre abgeschrieben werden könne. Das wirke sich positiv bei der Umsatzsteuer aus, die ab 1. Januar erstmals berechnet wird.

Das Ganze kostet die Gemeinde 350 000 Euro und eine solche Weiche hält etwa 25 Jahre. Dafür muss die Gemeinde auch keine 16 000 Euro Gebühr mehr an die Bahn zahlen. Dieses jährliche Entgelt entfällt. Ein Abriss hätte vermutlich 375 000 Euro gekostet.

Geld für Bauhof deckeln

Die Weiche am Industriestammgleis soll neu gebaut werden. © Michael Burmeister

Dagegen wurde kontrovers diskutiert über die Begrenzung der Mittel für die Bauhof-Instandhaltung. Das fordern die Bürger für Groß-Rohrheim (BfGR) – vor allem mit Blick auf die mögliche Übernahme des Bauhofs durch den KMB. „Das geht nicht. Die Fahrzeuge müssen gewartet werden. Aber gut, dann bleiben sie halt irgendwann stehen“, reagierte Bürgermeister Rainer Bersch auf den BfGR-Antrag.

„Ich denke, das ist machbar. Der KMB würde uns im Notfall auch vorher schon aushelfen“, ist sich Walter Öhlenschläger (BfGR) sicher. Der Antrag fand mit den Stimmen der SPD eine knappe Mehrheit. Angenommen wurde auch der BfGR-Antrag auf Streichung von zwei Stellen beim Bauhof sowie für der Sperrvermerk bezüglich der Renovierung von Rathaus und Treff 21. mibu

