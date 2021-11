Neue Band feiert Debüt

Groß-Rohrheim. Sicher so nicht geplant, sang Heike Ofenloch „St. James Infirmery“ gleichsam als Nachruf auf den kürzlich verstorbenen Ralf Baumann, einen Freund der „Musikkiste“, der seit der Vereinsgründung regen Anteil an den Veranstaltungen genommen hatte. Eberhard Petri hatte schon bei der Begrüßung mit dem Publikum in einer Schweigeminute des humorbegabten Journalisten und Moderators gedacht.

Noch etliche weitere Lieder hatte Heike Ofenloch im Repertoire, bei denen sie sich auf der Dobro oder auf der Gitarre begleitete. Darunter die Titel „One“ und „As The Year Go Passing By“ und auch der erste selbst geschriebene Song „All I Want“. Als Zugabe schließlich noch die derzeit einzige Strophe vom „Subbedibbedeggl-Blues“ – hochdeutsch: der Blues vom Suppentopfdeckel. Aber wie solche Texte es an sich haben ,sind weitere Strophen ganz sicher zu erwarten.

„Rosebud“ swingen

Heike Ofenloch aus Bürstadt singt bei der Offenen Bühne im Zorbas. © Berno Nix

In der bekannten Besetzung mit Joost Steuer (Gitarre, Gesang), Pia Steinweg (Keyboard), Henning Diehl (Bass) und Florian Burg (Schlagzeug) stand die Band „Rosebud“ nach der Corona-Pause wieder auf der offenen Bühne. Im Repertoire hatten sie wie immer Cover-Versionen bekannter Melodien wie auch eigene Stücke. Manches kam munter swingend daher oder hatte auch deutliche Anklänge an schottisch-irische Musik.

Noch ohne eigenen Namen ist eine Band unter der Leitung von Nils Frederik, die sich in den vergangenen zwei Jahren während der „Pandemie-Sperre“ zusammen gefunden hat und jetzt auf der Offenen Bühne ihr Debüt gab.

Die fröhliche Musik der vier Musikanten – Frederik (Gitarre und Gesang), Veronika Richter (Gesang), Tim Niklas Fritz (Bass) und Benjamin Hartl (Cajon) – gab dem Abend noch einmal einen optimistischen Touch obendrauf. eib