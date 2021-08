Natur im Mittelpunkt

Groß-Rohrheim. Die Groß-Rohrheimer Sozialdemokraten laden am Mittwoch, 25. August, 18.30 Uhr, zum zweiten Teil ihrer Sommertour ein. Zentrales Thema ist dieses Mal der Natur- und Umweltschutz in Groß-Rohrheim und der Region. Treffpunkt für die Sommertour ist westlich des von Biblis kommenden ersten Kreisels auf dem Radweg Richtung Jägerhof. Autos können dort abgestellt werden. Alle diejenigen, die an den Themen interessiert sind, können sich der Veranstaltung anschließen.

Vor Ort begrüßen die Genossen als Gäste Volker Knaup, Leiter einer Arbeitsgruppe zur Gründung eines Landschaftspflegeverbandes im Kreis Bergstraße und Ortslandwirt Florian Olf. Gemeinsam mit ihnen wollen die Sozialdemokraten über die Vorteile und Folgen einer Gründung eines Landschaftspflegeverbandes im Kreis auch für die Gemeinde Groß-Rohrheim diskutieren.

Besuch des Vogelparks

Im Anschluss geht es gegen 19.30 Uhr weiter zum Vogelpark, der nicht nur unter der Corona-Pandemie gelitten hat, sondern auch mit personellen Problemen zu kämpfen hat. Hier führen die Genossen mit einem Vertreter des Vorstands des Trägervereins der Einrichtung ein Gespräch über die aktuellen Herausforderungen des Vereins und Möglichkeiten einer künftigen Kooperation mit der Gemeinde, um diese wichtige Institution im Ort besser zu unterstützen. red