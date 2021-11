Groß-Rohrheim. Die Lage bleibt angesichts der erneut steigenden Infektionszahlen angespannt - auch für Veranstalter. Deshalb können auch Andreas Cuntz und die Groß-Rohrheimer Musikkiste ihre renommierte Großveranstaltung in der Groß-Rohrheimer Bürgerhalle nur unter Vorbehalt planen. Was Cuntz allerdings vorhat, ist ein klanggewaltiger Doppelpack: Am Samstag, 14. Mai 2022, möchte er gerne den

...