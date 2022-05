Mütter erhalten rund um den neuen Pavillon Geschenke

Groß-Rohrheim. Beim Bauernmarkt Groß-Rohrheim steht am Freitag, 6. Mai, ab 14 Uhr der Muttertagsmarkt in der Allee an. Rund um die neuen Pavillons erhalten alle Mütter ein kleines Geschenk vom Arbeitskreis Bauernmarkt. Die Kuchentheke wird vom Kindergarten Sonnenschein aus Biblis bestückt.

Die Gäste verwöhnen wollen auch Winzer Vollmer, die Metzgerei Volz, der neue Wagen mit mediterraner Feinkost sowie der Tee- und Gewürzestand. Wie an jedem großen Markt gibt’s vom Lottoclub „6 Richtige“ wieder „Rohrheimer Lange“, Bratwurst und Pommes in allen Variationen. Angemeldet hat sich zudem ein Stand mit Modeschmuck. Wer also noch kein Muttertagsgeschenk hat, könnte hier fündig werden. Außerdem wird der Apfelhof Biebesheimer regionales und saisonales Obst und Gemüse auf dem Bauernmarkt anbieten. Kartoffel, Zwiebel, Salate und frische Eier gibt es ebenfalls.

Es sind noch Termine für die Kuchentheke frei. Wer in der Allee einmal die Kuchentheke übernehmen möchte, sollte sich mit Christa Rupp vom Arbeitskreis unter der Telefonnummer 06245/5726 in Verbindung setzen. red

