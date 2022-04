Der Leiter der Groß-Rohrheimer Bauverwaltung, Klaus Menger, geht 2024 in den Ruhestand. Um seinen Platz in der Gemeindeverwaltung adäquat besetzen zu können, soll der Sperrvermerk im Stellenplan aufgehoben und die Stelle zusätzlich in eine A11-Beamtenstelle umgewandelt werden. Dafür sprach sich die Gemeindevertretung aus und erhofft sich damit mehr Bewerber auf die freiwerdende

...