Mehrere Pkw beschädigt

Groß-Rohrheim. Ein Autounfall mit anschließender Fahrerflucht hat sich am Samstag gegen 8 Uhr in der Rheinstraße in Groß-Rohrheim zwischen den Hausnummern 134 und 57 ereignet. Der Unfallverursacher ist laut Polizeiangaben mit seinem Pkw die Rheinstraße in Richtung Ortsmitte gefahren und ist dabei mit mindestens vier geparkten Autos kollidiert. Die Polizei vermutet, dass er betrunken war. Hierbei entstand hoher Sachschaden.

Nachdem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte, kam er, vermutlich aufgrund der Beschädigungen an seinem eigenen Auto, dann in der Mannheimer Straße in Klein-Rohrheim zum Stehen. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise. Auch mögliche weitere Geschädigte können sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Nummer 06206/9 44 00 melden. pol