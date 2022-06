Mehr als 300 Steine bemalt

Groß-Rohrheim. Aus dem kleinen Fußgängerweg neben der evangelischen Kindertagesstätte ist inzwischen ein bepflanzter Grünstreifen geworden mit insektenfreundlichen Blumen und Stauden. Hinzu kommen allerlei heimische Kräuter wie Rosmarin, Zitronenmelisse, Thymian und Lavendel – zum Schnuppern für Klein und Groß. Die Idee zu dieser Aktion hatte Christa Rupp. Nun grünt und blüht hier alles. Und es kam vor einigen Tagen noch eine kleine „Attraktion“ hinzu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitte Mai haben die Schüler der Lindenhofschule sowie die Kinder des kommunalen und evangelischen Kindergartens ihre selbstbemalten Marienkäfer im Beet platziert. Wer hier also langgeht, wird hier eine Vielzahl an kleinen und etwas größeren Steinen vorfinden. Es sind weit über 300 steinerne Marienkäfer, denn nahezu alle Kinder von Schule und Kitas haben mitgemacht. Und auf den meisten steht auf der Unterseite auch der Name des Kindes, das ihn bemalt hat. Und so sitzen oder liegen die Käfer nun so, wie die Kinder sie platziert haben. Mal auf einem kleinen Ast oder Baumstumpf oder mal unter einer Staude, mal einzeln oder auch mal als Gruppe.

„Mein herzlicher Dank geht an die Kinder, Lehrerinnen und Erzieherinnen, die das Projekt unterstützt haben“, sagt Rupp. Ein weiterer Dank geht an Familie Sauter (Farben Kissel aus Biblis), die die Farben spendiert haben. Unterstützt wurde das Ganze auch von drei lokalen Supermärkten, die mit Primeln, Hyazinthen und Narzissen die vielfältige Bepflanzung ermöglichten. Einige Pflanzen wurden auch von Rohrheimer Bürgern gespendet. Rupps Dank gilt auch den Mitarbeitern des Bauhofes für das Bewässern der Neuanpflanzungen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Stadtteilfest Von Gringo Mayer bis Bonanza Jackson: Wie Mannheim-Herzogenried im Sommer feiert Mehr erfahren

Das Projekt soll hiermit aber noch nicht zu Ende sein, fügte Rupp an. Alle Kinder, die noch weitere Marienkäfer bemalen wollen, dürfen den Pflanzstreifen ergänzen und die Steinchen dort ablegen. Hundehalter werden gebeten, den Pflanzstreifen weiter zu respektieren und die Vierbeiner anderswo ihr „Geschäft“ verrichten zu lassen. Als Belohnung für die fleißigen Malkinder der Schule und Kindergärten gab es kleine Glückskäfer aus Schokolade und Gummibärchen. mibu