Markt in der Allee etabliert

Groß-Rohrheim. Der Arbeitskreis Bauernmarkt in Groß-Rohrheim blickt zum Jahresende zurück und erinnert dabei besonders an den Umzug vom Rathaus-Innenhof zurück in die Allee, wo neue Pavillons entstanden sind. Der neue Standort, der früher schon der angestammte war, habe sich trotz Bedenken mancher Kunden als neuer Anziehungspunkt entwickelt. Nicht nur aus der Gemeinde, sondern auch aus der Umgebung kämen Interessierte, berichtet der Arbeitskreis.

Spezialitäten für die Feiertage

Im Moment pausiert der Bauernmarkt Groß-Rohrheim und befindet sich quasi im Winterschlaf – wobei die Metzgerei Volz und Feinkost Arslan weiterhin in der Allee zu finden sind. Am Freitag, 23. Dezember, sowie am Freitag, 30. Dezember, bieten sie ihre Waren an. Für Silvester werden an diesem Freitag noch Bestellungen entgegengenommen. Beide Marktbeschicker bieten auch einen kleinen Partyservice an. red