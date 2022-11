Markt in der Allee

Groß-Rohrheim. Die Gemeinde Groß-Rohrheim lädt am Samstag, 3. Dezember, wieder zum kleinen, gemütlichen Nikolausmarkt ein. Nach zwei Jahren Pause findet dieser wieder statt – und nach noch längerer Pause wieder in der Allee. Offizielle Eröffnung ist um 15 Uhr. Wer mag, kann seine eigene Tasse für die Heißgetränke mitbringen oder auch den Schulförderverein unterstützen, der an seinem Stand selbst gestaltete Weihnachtstassen verkauft.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vorweihnachtliches Ambiente in der geschmückten Allee mit musikalischem Programm von der Rohrheimer Blasmusik. Los geht die Adventsmusik ab 16 Uhr. Die Groß-Rohrheimer Vereine halten ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken bereit. Der Kindergarten veranstaltet wieder eine Tombola. Wer noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk braucht, findet eine Auswahl an Kerzen und anderen Geschenkartikeln. Für die jüngsten Gäste schaut gegen 16.30 Uhr auch wieder der Nikolaus vorbei.

Speisen und heiße Getränke

Die Vereine sorgen für das leibliche Wohl der Gäste: Beim ASC Eisenbahn gibt es Fleischspieße, Steaks und Gulaschsuppe sowie Glühwein, Bier und alkoholfreie Getränke. Kinderpunsch, Glühwein und Blaulichtwasser bietet der Stand des DRK. Beim Fußballverein FC Alemannia werden unter anderem Bier, Radler, Glühwein, und heißer O-Saft geboten. Mit dabei ist auch der Feuerwehrverein, der Wildschweinbratwurst und Glühwein verkauft.

Die Fraktion LiGR – Leben in Groß-Rohrheim – bietet Kartoffelsuppe und Schmalzbrote an. Der Reit- und Fahrverein serviert Waffeln, heiße Orangensaft und heißen Hugo. Beim Schützenverein gibt es Bratwurst, Apfelglühwein, heißen Bratapfellikör und heißen Apfelsaft. Der Schulförderverein verkauft Crêpes und Schokocrossies. Und beim Tauchclub gibt es Glühwein, Lumumba und heißen Kakao. mibu