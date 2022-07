„Manege frei“ hieß es wieder für die vielen kleinen Nachwuchskünstler der Lindenhofschule. Traditionell findet in Groß-Rohrheim jedes Jahr im Wechsel mit dem Schulfest kurz vor den Sommerferien eine Projektwoche statt. In diesem Jahr war es nach nunmehr vierjähriger Pause der Projekt-Zirkus, an dem alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen durften.

Viele Kinder sind fasziniert vom Thema

...