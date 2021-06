Maimarkt und Allee

Groß-Rohrheim. Vor allem der Maimarkt 2022 und die Allee beschäftigen die politischen Ausschüsse in Groß-Rohrheim während der nächsten Sitzungen im Treff 21. Bereits am Mittwoch, 7. Juli, diskutiert der Sport-, Kultur- und Jugendausschuss über das Musikprogramm für die Festtage im nächsten Mai. Zudem stellen die Freien Wähler/ Bürger für Groß-Rohrheim (BfGR) den Antrag, die Skater-Anlage und den Festplatz zu überarbeiten.

Eine ganze Reihe Themen mehr sind am Donnerstag, 8. Juli, zu besprechen, wenn zwei Gremien zeitweise gemeinsam tagen. Ab 19 Uhr trifft sich der Haupt- und Finanzausschuss und diskutiert ebenfalls über die Maimarkt-Musik. Außerdem geht es um den Erlass der Kita-Gebühren während der Corona-Schließungen. Die SPD will die Straßenbeleuchtungen auf LED umstellen. Die Fraktion Leben in Groß-Rohrheim beantragt, eine Hundewiese einzurichten und die öffentlichen Gremiensitzungen online im Internet zu übertragen.

Ab 20 Uhr geht es gemeinsam mit dem Bau- und Umweltausschuss weiter. Neben Grundstücksangelegenheiten steht die Verbesserung der Infrastruktur in der Allee zur Debatte. Nur den Bauausschuss betreffen dann mehrere Anträge: Die BfGR sehen noch Verbesserungspotenzial beim Radwegeverkehrskonzept, das der Kreis Bergstraße vorgelegt hat. Zudem will die Fraktion die Fördermöglichkeiten für einen neuen Ortsmittelpunkt ausloten. Die SPD kümmert sich währenddessen um die Planung eines Dorfzentrums. sbo