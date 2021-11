Maimarkt 2022 in der Schwebe

Groß-Rohrheim. Nach der Absage des Nikolausmarkts in Groß-Rohrheim wegen Corona erweist sich auch die Organisation des Maimarkts am 21. und 22. Mai als Herausforderung. In der Sitzung des Ausschusses für Sport-, Kultur- und Jugendfragen wurde diskutiert, wie das Fest anders aufgezogen werden kann. Grund waren die geringen Besucherzahlen 2018 und 2019. Auch die Beteiligung von Ständen am Krämermarkt war fast auf null gesunken.

Eine Gruppe engagierter Groß-Rohrheimer aus Politik und Vereinen hat sich Gedanken gemacht – auch übers Rahmenprogramm. So fragte Walter Öhlenschläger (Freie Wähler) bei einigen Betreibern jener Krämerstände nach, ob sie wieder dabei sein wollen. Bislang habe er sechs Zusagen. Es könne auch ein Motorsägen-Künstler kommen. „Der Mann hätte uns etwas mit der Säge geschnitzt, was die Gemeinde behalten darf. Allerdings hat der Künstler auch seinen Preis“, sagte Öhlenschläger. Im Gespräch seien zudem das Kloster Lorsch (Lauresham), eine Kelterei und das Quittenprojekt aus Hemsbach.

Aktiv beteiligen wollen sich auch die evangelische Kirchengemeinde sowie der Förderverein der Lindenhofschule. „Der Elternbeirat wird eine Kinder-Rallye organisieren“, fügte Ausschuss-Vorsitzende Svenja Banasiuk an. Die Anfrage bei zwei Molkereien verlief ergebnislos. Für solche Veranstaltungen hätte man keine Kapazitäten frei, bekam Banasiuk zur Antwort. Auch vom Nabu Bergstraße gab es eine Absage.

Vorschlag für Fotoausstellung

Der (fast vollständig) anwesende neu gewählte Jugendrat schlug die Beteiligung von Fahrgeschäften für Jugendliche wie etwa einem Autoskooter vor. „Tolle Idee. Doch das lässt sich aus Platzgründen wohl nicht umsetzen. Und für zwei Tage wird wohl kein Betreiber so etwas Großes aufstellen“, sagte Bürgermeister Rainer Bersch. Dennoch will man sich nach einem geeigneten Schausteller mit Fahrgeschäft umhören.

Dann wurde eine Fotoausstellung vorgeschlagen, wie sie der Heimat- und Geschichtsverein 2014 schon einmal durchgeführt hatte. Thema soll der Maimarkt sein. „Es müssen ja keine historischen Aufnahmen sein, sondern vielleicht aus den letzten zehn Jahren“, so die Ausschuss-Vorsitzende. Der Jugendrat will sich darum kümmern.

Diskussion um Bühnenplatzierung

Lange diskutiert wurde über das Herzstück des Maimarkts – die große Musikbühne sowie das gesamte Areal mit Ständen von Vereinen und den Bierständen. Einige Ausschussmitglieder wünschen sich, dass die Bühne auf dem genau gegenüber liegenden Platz vor der ehemaligen Sparkasse installiert wird. Bürgermeister Bersch mahnte hier ein Platzproblem an. Es seien viele Besucher an einer Stelle. Deshalb sei es aus seiner Sicht auch sinnvoll, die beiden Bierstände einige Meter weiter weg von der Bühne zu platzieren.

„Ich frage mich, ob denn die beiden Premium-Standplätze der Vereine, die dort immer stehen, in Stein gemeißelt sind“, stellte Dieter Engert (LiGR) in den Raum. Darüber könne man jetzt nicht diskutieren, da ein Verein, der Tennisclub, nicht anwesend sei, bekam Engert zur Antwort. Engert schlug vor, das System der Standvergabe zu überdenken. Vor allem dann, wenn es keine rechtzeitige Rückmeldung der Vereine zur Thematik gebe. „Ich denke mal, viele Vereine sind in der aktuellen Lage einfach unsicher, wie sie sich verhalten sollen“, ergänzte Heike Kiefer-Bersch (LiGR).

Überhaupt müsse die Frage nach dem Sinn eines Bierstandes gestellt werden. Wegen Corona dürfe gar kein Bier vom Fass ausgeschenkt werden. Das gehe nur mit Einweggeschirr und das gibt es ja offiziell nicht mehr. Auch sollen die Kühlwägen nicht mehr im Rathaus-Innenhof stehen. Die Musikkiste beteiligt sich mit eigenem Programm vor dem Treff 21 – aber nur am Maimarkt-Samstag. Am Sonntag verkauft der evangelische Kindergarten hier Kuchen.

Der Ausschuss, der noch keine konkreten Beschlüsse gefasst hat, trifft sich am 12. Januar wieder. Dann hofft das Gremium auf mehr Beteiligung durch Vertreter der Vereine. Einen Beschluss gab es aber dennoch. Das Thema des Maimarkts „Off de Gass“ wurde geändert in „Gesund und regional Einkaufen“. Außerdem soll die Verwaltung für die kommende Sitzung einen Lageplan mit den Stellplätzen vorlegen, so dass man im Januar darüber diskutieren kann.