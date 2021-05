Loch bei Steuern ausgeglichen

Groß-Rohrheim. Der Haupt- und Finanzausschuss in Groß-Rohrheim hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit Steuer- und Haushaltsthemen beschäftigt. Kämmerer Gerhard Henning gab dabei einen Einblick in die Haushaltsgesetzgebung- und Führung.

Dem Prüfbericht zur Jahresrechnung 2019 und der Entlastung des Gemeindevorstands stimmte der Ausschuss zu. Die zweite Mitteilung über die Mittelüberschreitungen aus dem Haushalt 2020 wurde den Mitgliedern des Fachausschusses lediglich zur Kenntnis gebracht.

„Laut Gesetz bin ich dazu verpflichtet, den Parlamentariern mitzuteilen, wo im vergangenen Haushalt die Ansätze überschritten wurden, wir also mehr Geld ausgegeben haben, als geplant“, erläuterte Henning. „Muss das dann nicht im Nachtragshaushalt genehmigt werden?“, fragte Dieter Engert (LiGR). „Nein“, antwortete Henning, „denn an anderen Stellen haben wir Geld eingespart. Das gehört aber nicht in die Mitteilung“, so der Kämmerer, der den Sinn dieser Vorgabe auch nicht ganz nachvollziehen konnte. Gleiches gilt auch für den „Beschluss über den Verzicht auf Aufstellung eines Gesamtabschlusses für 2020“. Wenn die Politik dem zustimme, reiche ein einfacher Abschluss. „Gemeinden unter 20 000 Einwohner dürfen das“, so Henning. Dem wurde auch einstimmig entsprochen.

Interessant wurde es abschließend bei der ersten Mitteilung zum Haushaltsvollzug, denn hier gab Henning Einblick in die Zahlen von 2020, aber auch in den aktuellen Haushalt sowie einen Ausblick in den Haushalt 2022. Trotz der aktuellen Situation in der Pandemie gehe die Gemeinde als Gewinner hervor – zumindest im vergangenen Jahr. Hier gab es einen leichten Überschuss in Höhe 21 000 Euro.

Ein Grund ist die Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 355 000 Euro, die den Rückgang bei Einkommens- und Gewerbesteuer auffangen konnte. Aktuell liege die Gemeinde aber, was die Gewerbesteuer anbetrifft, voll im Soll. Hier gibt es Plus im vorläufigen Ergebnis von rund 930 000 Euro– teilweise noch resultierend aus 2020. „Doch alles hat seine zwei Seiten“, so Henning und erklärte, dass man in 2022 beim ordentlichen Ergebnis mit einem Minus in Höhe von 158 000 Euro rechnen müsse. mibu