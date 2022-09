Lenkrad und Airbag weg

Groß-Rohrheim. Zwei weiße Autos der Marke BMW sind in der Nacht zum Mittwoch in Groß-Rohrheim aufgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei parkten ein Fahrzeug in der Friedrich-Ebert-Straße, das zweite in der Richard-Wagner-Straße. Unter Gewalteinwirkung seien die Kriminelle in die Innenräume gelangt und konnten unter anderem das Lenkrad und den Airbag erbeuten.

Insgesamt schätzt die Polizei die Schäden auf mehrere hundert Euro. Die Täter seien mit ihrer Beute unerkannt geflüchtet. Ob die Fälle in Zusammenhang stehen, prüfen das Kriminalkommissariat in Heppenheim derzeit. Hinweise von Zeugen nimmt es unter der Telefonnummer 06252/70 60 entgegen. cos