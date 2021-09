Landschaftspflege im Blick

Groß-Rohrheim. Die SPD Groß-Rohrheim hat sich erneut zur Sommertour getroffen. Dazu hatten die Genossen auch Ortslandwirt Florian Olf sowie als weiteren Gast Volker Knaup aus Einhausen eingeladen. Knaup ist nicht nur Leiter des Bau- und Umweltamtes der Stadt Lorsch, sondern auch Leiter einer Arbeitsgruppe, die es sich zur Aufgabe macht, einen Landschaftspflegeverband (LPV) ins Leben zu rufen. Begrüßt wurden die Gäste zunächst vom Kreisbeigeordneten Karsten Krug, der hier in seiner Eigenschaft als Umweltdezernent gekommen war, um die beiden Gäste kurz vorzustellen.

„Wie können wir in Sachen Umweltschutz und Biodiversität in den Kommunen selbst etwas besser machen?“, stellte Krug zu Beginn fragend in den Raum. Die Infos dazu, um was es sich bei diesem Zukunfts-Projekt handelt, gab dann Volker Knaup. „Aus Erfahrung weiß ich, dass es für solche Maßnahmen und Projekte in Sachen Umweltschutz reichlich Fördermittel gibt. Man muss nur wissen, wie und wo man sie abruft. Doch diese Mittel werden so gut wie nicht abgerufen“, sagte Knaup zu Beginn seines Referates. So hat es bereits zwei Treffen zur Gründung der LPV gegeben. 180 ehrenamtlich Engagierte haben sich hier in mehrere Arbeitsgruppen aufgeteilt, um dieses Gremium ins Leben zu rufen. „Dabei sitzen alle gleichberechtigt an einem Tisch: Landwirte, Jäger und auch Naturschützer“, sagte Knaup weiter. Dabei soll der LPV mit einer schlanken Struktur im Aufbau vor allem auch ein Partner der Landwirte sein.

Im Ried sind die Interessen anders gelagert als im Odenwald. Hier wird, damit es rentabel ist, Landwirtschaft meist auf großen Flächen betrieben. „Wir sind daher auf der Suche nach kleinen Flächen, die die Landwirtschaft nicht braucht, oder nicht nutzen kann. Hat man diese gefunden, sollen sie möglichst verbunden werden. Auch gilt es, der Verbuschung bestimmter Bereiche entgegenzuwirken. „Wichtig ist, dass die jeweiligen Kommunen immer ein Mitspracherecht haben und, dass bei allen Projekten sichergestellt ist, dass die Landwirte dadurch keinen Schaden erleiden“, so Knaup.

Doch der künftige Landschaftspflegeverband ist nicht umsonst zu haben. „Für Rohrheim dürften das so 2000 bis 3000 Euro Kosten pro Jahr bedeuten“, sagte Knaup. Letztlich sei der Nutzen, den die Kommune daraus ziehen wird, aber viel größer, zumal die angestoßenen Projekte auch immer mit Landesmitteln bezuschusst würden. „Ich kann mir vorstellen, dass in Rohrheim jedes Jahr ein Projekt realisiert wird.“ Dabei würde der LPV auch Aufgaben der Verwaltung im Bereich Umwelt übernehmen. Der paritätisch besetze LPV-Vorstand wählt aus seinen Reihen einen hauptamtlichen Geschäftsführer, der ein Büro samt Sekretärin erhält. Dazu gibt es eine Anschubfinanzierung des Landes in Höhe von 150 000 Euro. Wie Knaup weiter erklärte, haben bereits vier Kommunen im Kreis Bergstraße der Idee zugestimmt. „Ich denke, es werden jedes Jahr neue hinzukommen“, ist sich der Einhäuser sicher. Als Projekte nannte Knaup unter anderem das Anlegen von Blühflächen, das bewusste Vernässen von Gräben, ohne Äcker dabei unter Wasser zu setzen, das Anlegen und Pflegen von Streuobstwiesen, das Organisieren von Nisthilfen oder die Schulung von Mitarbeitern der Bauhöfe. Auch Schulen und Kindergärten sollen mitmachen können.

„Wir als Landwirte machen schon viel für die Natur. Wenn das Ganze in einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe läuft, sehe ich keine Probleme. Vielfach ist der Einsatz bei der Umsetzung der genannten Projekte auch ein guter Nebenerwerb für einen Landwirt“, fügte Florian Olf an, der sich ebenfalls im LPV-Vorstand engagieren soll. „Vielen Dank für die Infos. Das hilft uns bei der Entscheidung in den politischen Gremien“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Horst Menger abschließend.

Zukunft des Vogelpark

Danach machte sich die Radler-Gruppe auf den Weg zum Vogelpark. Hier galt es sich die Probleme, Sorgen und Nöte des Vereins anzuhören. Und Probleme gab es in der jüngsten Vergangenheit so einige, wie Lukas Diehl den Zuhörern erklärte. Der erst vor wenigen Wochen in sein Amt gewählte Vorsitzende erklärte: „Erst kam Corona und dann im Frühjahr noch die Geflügelpest. Zum Glück war aber keines unserer Tiere davon betroffen.“ Der Vogelpark hat auf seinem ein Hektar großen Areal etwa 300 Vögel unterschiedlichster Rassen. Positiv konnte Diehl anmerken, dass man eine steigende Zahl an Mitgliedern habe. Doch von den rund 100 Mitgliedern sei nur eine kleine Zahl auch wirklich aktiv. Und hier liegt das Hauptproblem: „Wir sind durch zahlreiche Spenden in der Corona-Zeit gut über die Runden gekommen, doch es fehlt uns an Arbeitskräften. Leider kam von der Gemeinde so gar keine Hilfe. Das finde ich sehr schade“, fand Diehl hier klare Worte.

Schließlich profitiere Groß-Rohrheim auch von der Existenz des Vogelparks. Es kämen auch viele Gäste von außerhalb zu Besuch. „Es wäre schön, wenn ein Mitarbeiter vom Bauhof mal an einem Nachmittag käme, um beispielsweise die Hecken zu schneiden. Das würde uns viel Arbeit abnehmen“, so Diehl, der noch anfügte, dass der Zaun rund ums Areal dringend erneuert werden müsste. Hier gab es bereits Gespräche mit Bürgermeister und Verwaltung, denen Angebote vorgelegt wurden. „Das war aber schon im Frühjahr. Seitdem hat sich nicht viel getan“, so Diehl.

„Ich frage mich, warum da niemand mal gekommen ist. Ich dachte, das war vor der Kommunalwahl im Gemeindeparlament so beschlossen worden“, sagte ein etwas verdutzter Uwe Hofmann. Der hatte damals angestoßen, Langzeitarbeitslose nach dem Teilhabe-Chancen Gesetz einzustellen, da die die Gemeinde zwei Jahre lang nichts kosten. Und diese Personen sollten genau solche, die Vereine unterstützenden Maßnahmen, machen. „Soweit ich weiß, ist da jemand eingestellt worden“, so Hofmann.

Neben dem wichtigen Neubau des Zaunes – jährlicher Schaden durch Fuchs-Verbiss etwa 1500 Euro – hat der Verein noch weitere Pläne. So will man eine große Freiflug-Voliere mit Jungtier-Aufzuchtstation bauen und neue Mitglieder und Züchter anwerben, die in „eigenen“ Volieren ihrem Hobby nachgehen können. mibu