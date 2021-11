Künstler stimmen auf Advent ein

Groß-Rohrheim. Der Arbeitskreis Bauernmarkt in Groß-Rohrheim lädt am Freitag, 26. November, um 14 Uhr zum Adventsmarkt im Rathausinnenhof ein. Heißen Winzerglühwein, Kartoffelpfannkuchen mit Apfelmus oder Knoblauchsoße hat der Stand von Familie Vollmer im Angebot. Die Winzer bringen auch Weiß- und Rotwein oder Prosecco zum Verkosten mit auf dem Wochenmarkt.

Für die Süßmäulchen backt der Gardeverein Biblis frische Waffeln. Dazu gibt es heißen Kaffee und eine Auswahl an hausgemachten Kuchen und Torten. Küblers Tee und Gewürze bieten noch einmal das reichhaltige Angebot vor den kühlen Tagen.

Vitamine tanken

Die Kuchentheke ist fester Bestandteil des Bauernmarktes. © Michael Burmeister

Ein wirklicher Gewinn ist der Obst- und Gemüsestand der Familie Urtekin aus Einhausen. Orangen, Mandarinen, Zitronen in verschiedenen Sorten finden Sie ebenso wie Feldsalate, Tomaten, Gurken, Spinat und eine große Auswahl an blauen und grünen Trauben. Natürlich ist auch die Metzgerei Volz am Wochenmarkt vertreten mit Wurst und Fleisch von Tieren aus eigener Haltung und Schlachtung.

Mit zum Adventsmarkt gehört auch Kunstgewerbliches. Es haben sich zwei Stände mit Schmuck und gebastelte Karten angesagt. Der Arbeitskreis Bauernmarkt verabschiedet sich von seinen Kunden für das Marktjahr 2021 und dankt ihnen für die Treue. Im kommenden Frühjahr will das Team dann in eine neue Saison starten und die Markthändler wieder an der Allee willkommen heißen.

