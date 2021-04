Groß-Rohrheim. Der Arbeitskreis Bauernmarkt lädt Vereine, Kindergärten und Hobbybäcker dazu ein, für selbst kreierte Leckereien auf dem Bauernmarkt zu sorgen. „Trotz Corona versuchen wir den Kunden jede Woche am Freitagnachmittag eine Kuchenauswahl anzubieten“, betonen die Organisatoren des kleinen, aber feinen Wochenmarktes. Auch auswärtige Vereine seien dabei herzlich willkommen.

Da kein Kaffeeausschank und Kuchenverzehr vor Ort stattfinden darf, sei es relativ einfach, die Kuchentheke zu bewirten. Das Backwerk darf lediglich eingepackt und mit nach Hause genommen werden.

Aktuell ist die Kuchentheke am 23. und 30. April noch zu vergeben. Auch im Mai und Juni sind noch einige Termine frei. Geöffnet ist der Bauernmarkt immer freitags, 14 bis 17 Uhr. Wer Interesse hat, setzt sich am besten möglichst schnell mit Christa Rupp in Verbindung unter 06245/5726. red