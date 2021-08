Kuchen lockt zum Rathaus

Groß-Rohrheim. Der Arbeitskreis Bauernmarkt lädt am Freitag, 27. August, ab 14 Uhr zum Zwetschgenkuchenfest im Rathausinnenhof ein. Es werden verschiedenen Variationen des Zwetschgenkuchens gebacken, ob traditionell mit Hefeteig, mit Rührteig oder mit und ohne Streusel. Außerdem gibt es eine kleine Auswahl an sonstigen Kuchen an der Theke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit auf dem Bauernmarkt vertreten ist der Tee- und Gewürzstand. Wer Ladwerge kochen möchte, findet dort Zimt und Sternanis oder fertig gemischtes Pflaumengewürz. Bald haben auch Kürbis und Co. wieder Saison. Familie Kübler berät die Kunden gerne und hat auch hier abgeschmeckte Gewürze im Angebot.

Regionale Produkte

Frische Eier vom Hühnermobil, Nudeln, Kartoffeln und Zwiebeln gibt es aus Nordheim. Wer zur Deko des Tisches ein neues Deckchen braucht, eine Schürze oder Miederwaren sucht, kann sich ebenfalls beraten lassen. Wurst und Fleisch von Schwein und Rind aus eigener Anzucht und Schlachtung gibt es bei Familie Volz vom Büttenhof. Zur Wein- und Sektprobe lädt das Weingut der Familie Vollmer ein.

Außerdem gibt es noch freie Termine an der Kuchentheke. Wer Interesse hat, die Kuchentheke an einem Freitag zu bestücken, solle schnellstmöglich mit Christa Rupp unter Telefon 06245/57 26 Kontakt aufnehmen, vorzugsweise abends. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2