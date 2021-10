Kritik an Forstplanung

Groß-Rohrheim. Der Groß-Rohrheimer Bauausschuss musste zur Kenntnis nehmen, dass der neue Waldwirtschaftsplan ein Minus in Höhe von 22 800 Euro aufweist. Diskutieren will man darüber aber erst im Haupt- und Finanzausschuss, denn da wird Rolf Schepp vom Forstamt Lampertheim erwartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nur eine knappe Mehrheit gab es im Ausschuss für die Forstbetriebsplanung für den Gemeindewald. Hier geht es um dessen Fortschreibung. Vor allem die noch ungeklärte Frage bezüglich noch ausstehender Entschädigungszahlungen in sechsstelliger Höhe durch einen örtlichen Wasserversorger gab im Ausschuss Anlass zur Kritik seitens der Bürger für Groß-Rohrheim (BfGR) und der CDU. Auch hier wird es im Haupt- und Finanzausschuss noch Redebedarf geben.

Verkehrsschau abwarten

Der BfGR-Antrag bezüglich des Fußgängerüberwegs an der Bibliser Straße wurde vertagt. Man will erst das Ergebnis der Verkehrsschau, also die Begehung mit Fachleuten, abwarten.

Wie Bürgermeister Rainer Bersch mitteilte, findet die Sitzung der Gemeindevertretung am 2. November nun doch in der Bürgerhalle statt. „Ein Ausweichen in den Saal des Sängerheims ist nicht möglich. Der Raum ist zu klein. Es ist eine öffentliche Sitzung und da muss auch Platz für Zuhörer und Gäste sein. Das ist dort derzeit nicht gegeben“, so Bersch. mibu

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2