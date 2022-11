„Wir konnten in Sachen Gesundheits-Prävention vieles gar nicht mehr machen in den vergangenen zwei Jahren“, sagte Kreis-Gesundheitsdezernentin Diana Stolz beim Pressetermin in der Groß-Rohrheimer Lindenhofschule. Sie war gemeinsam mit mehreren Vertretern aus unterschiedlichen Fachbereichen der Kreisverwaltung in die Riedgemeinde gekommen. „Wir kommen vor allem dann, wenn man uns ruft“, sagte

...