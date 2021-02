Groß-Rohreim. Den Groß-Rohrheimer Gemeindevertretern lief in der gemeinsamen Sitzung von Sport- und Kultur- sowie Haupt- und Finanzausschuss die Zeit davon. Der überwiegende Teil der Tagesordnung fand nichtöffentlich statt, da Grundstücksangelegenheiten besprochen wurden. Coronabedingt sollen die Sitzungen so kurz wie möglich gehalten werden. Doch im öffentlichen Teil, als es um die neuen Sportstätten ging, wurde länger diskutiert, ließ man Stimmen aus dem Publikum zu, und außerdem war Stadtplaner Rolf Schepp geladen, der viel zu erklären hatte.

In Teil eins der Debatte ging es zunächst um die Kostenexplosion rund um den geplanten Winterrasenplatz für den FC Alemannia. Der Platz steht schon lange auf der Wunschliste des Fußballvereins, und im Prinzip herrscht in der Politik auch Konsens darüber, dass der Platz gebaut wird – mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm. Doch die vor etwa zwei Jahren veranschlagten 210 000 Euro sind längst kein Thema mehr. Nach 265 000 Euro und einer weiteren Steigerung auf 365 000 Euro war es der Kommunalpolitik dann des Guten zu viel. Zumal das alles Netto-Preise sind und im Endpreis weder der benötigte Mähroboter noch die Planungskosten enthalten sind. Nun tauchen weitere 280 000 Euro auf.

Planer Schepp mühte sich, den Zuhörern zu erklären, wie es zu dem Auf und Ab kommen konnte. Zum einen waren in der ersten Schätzung nur zwei Dinge enthalten. Des Weiteren wusste man da noch nicht, wie schlecht der Baugrund ist. Letztlich kamen auch Entsorgungskosten hinzu. Das ist nun aber alles wieder vom Tisch. Wie Schepp erläuterte, könne man den Rasenplatz dennoch realisieren. Der alte, schlechte Baugrund könne mit neuem Material vermischt werden und muss somit nicht entsorgt werden. „Außerdem schlage ich statt des teuren Rollrasens vor, den neuen Rasen auszusäen“, so Schepp.

Kritik an Kosten

„Wer sagt uns denn, dass diese heute von ihnen präsentierten Zahlen auch verlässlich sind. Wir stimmen nachher ab, und dann wird es doch teurer“, befürchtete Walter Öhlenschläger (BfGR). Außerdem ist ihm, wie auch der SPD, der neuerliche Betrag immer noch zu teuer. Selbst vonseiten des Vereins wurde erklärt, dass eine komplette Bepflasterung des Platzes nicht notwendig sei. Hier könnte man rund 40 000 Euro einsparen. „450 000 Euro Brutto-Kosten sind einfach zu hoch. Das Geld haben wir nicht“, fügte Uwe Hofmann (BfGR) an. Beide Ausschüsse kamen zu keiner Empfehlung für das Gemeindeparlament. Die Verwaltung soll nachfragen, ob man für den Platz nicht noch weitere Zuschüsse etwa vom Landessportbund bekommen könnte.

Einig waren sich die Ausschüsse beim Thema Laufparcours und Fitnessanlage. Das Vorhaben bleibt im Kostenrahmen von 100 000 Euro. Neben der geplanten Laufstrecke rund ums gesamte Areal sollen witterungsunabhängige Fitnessgeräte installiert werden. Und zwar solche Sportgeräte, die alle ansprechen – vom Freizeitsportler bis zum Profi. Von den elf vorgeschlagenen Geräten wurden zwei gestrichen – auch aus Kostengründen.

Groß-Rohrheims fachkundiger Bürger in Sachen Sport, Ekkehard Faatz, erläuterte die Funktion der Sportgeräte. So sollen diese unter anderem die Bereiche Kraft, Koordination, Callanetics (Training der Tiefenmuskulatur) und Regeneration abdecken. „Das Ganze ist nichts für Bodybuilder, und es gibt auch keine Showgeräte. Außerdem sind sie so konzipiert, dass man praktisch nichts falsch machen kann.“ Einstimmig votierten beide Ausschüsse dafür, maximal 30 000 Euro für den Geräteparcours auszugeben.