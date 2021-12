KMB plant Sanierung und Neubau

Groß-Rohrheim. Mit der Übernahme des Bauhofs in Groß-Rohrheim kümmert sich der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) nun um den dritten Betriebshof im Kreis. Bensheim und Lautertal hatten dem KMB diese Aufgaben bereits übertragen. Am Mittwochabend hat sich auch die Gemeindevertretung entschlossen, die Zusammenarbeit auszuweiten (wir haben berichtet). Um die Abwasserentsorgung und den Straßenbau in der Gemeinde kümmert sich der Zweckverband bereits seit 2020.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Vorteile sehen KMB und Gemeindevertreter den effektiveren Einsatz von Personal und Fahrzeugen: Betriebsabläufe würden wirtschaftlicher gestaltet. Mit dem Beschluss durch die Gemeindevertretung beginne nun die Vorbereitung des Betriebsübergangs, der zum Januar 2023 erfolgen könnte, wie Geschäftsführer Frank Daum in einer Mitteilung deutlich macht.

Arbeitsverträge unverändert

Vorangegangen war eine Analyse der Situation in Groß-Rohrheim, die in einer Übernahmekonzeption mündete. Im Wesentlichen umfasst die Überführung des Bauhofs in den KMB drei Bereiche: Personal, Gebäude und Fuhrpark. Die Arbeitsverhältnisse der Bauhof-Mitarbeiter gehen mit dem Betriebsübergang auf den KMB über. Die Arbeitsverträge bleiben dabei unverändert. Zudem biete der KMB Arbeitsplatzsicherheit und langfristige Perspektiven für die Bauhof-Mitarbeiter.

Die wachsende Zahl der Mitgliedskommunen und die damit verbundenen Dienstleistungen des KMB in den Bereichen Abwasserbeseitigung, kommunaler Straßenbau und Bauhofservice wirkten sich auch auf die Personalstärke aus: In den letzten zehn Jahren sei der Verband von 25 auf mittlerweile 120 Mitarbeiter angewachsen, heißt es weiter. Das deutliche Wachstum schlage sich auch in den Finanzen nieder: Hatte der Verband vor zehn Jahren noch einen Jahresumsatz von rund 8 Millionen Euro, so ist dieser inzwischen auf etwa 20 Millionen Euro in diesem Jahr angewachsen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Verbandsvorsitzende Nicole Rauber-Jung, Erste Stadträtin der Stadt Bensheim, freut sich über die positive Entwicklung des KMB: „Das stetige Wachstum des Verbands zeigt, dass wir mit dem Modell der interkommunalen Zusammenarbeit den richtigen Weg eingeschlagen haben und diese Kooperationen auch in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen werden“.

Kehrmaschine aus Bensheim

In Groß-Rohrheim soll das marode und in die Jahre gekommene Bauhof-Gebäude im Rahmen der Übernahme umfassend modernisiert werden. Geplant ist zudem der Neubau eines Sozialgebäudes, die Sanierung der Bauhofhalle und das Anlegen von Außenflächen.

Der aktuelle Fuhrpark des Groß-Rohrheimer Bauhofs besteht aus 16 Fahrzeugen, die überwiegend älter als acht Jahre sind und teilweise mit hohen Anschaffungskosten verbunden waren. Der KMB plant zur Aufrüstung und Modernisierung der Fahrzeugflotte Investitionen von 173 000 Euro.

Der Einsatz von Sonderfahrzeugen und Spezialmaschinen wie Friedhofsbagger oder Kehrmaschine werde nach Möglichkeit von Bensheim aus erfolgen. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3