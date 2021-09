KMB kündigt Kanalarbeiten an

Groß-Rohrheim. Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) repariert vom 20. bis 24. September Kanäle in der Groß-Rohrheimer Jahnstraße auf der Höhe der Hausnummern 3 bis 5. Dafür müsse die Durchfahrtsbreite in diesem Bereich stark eingeschränkt werden, kündigt der KMB an. Für größere Laster könnte der Bereich damit zu eng werden. Deshalb sollte der Lieferverkehr möglichst für die Zeit vor oder nach den Kanalbauarbeiten terminiert werden, rät der Zweckverband den Gewerbebetrieben nördlich der Baustelle. Der KMB betreut die Gemeinde Groß-Rohrheim im Straßenbau und der Abwasserbeseitigung. Im gesamten Verbandsgebiet ist der KMB für ein Straßennetz von rund 300 Kilometern und ein Kanalnetz von etwa 450 Kilometern verantwortlich. red

