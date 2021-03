Groß-Rohrheim. Die Besucher des Groß-Rohrheimer Bauernmarktes wurden von Christa Rupp und ihrem Team mit kleinen Ostergeschenken empfangen. „Ich habe die Plätzchen selbst gebacken“, verriet Rupp. Liebevoll mit Schokohasen und kleinen Schokoeiern verpackt, sollten die kleinen Überraschungen die sonst übliche Tombola ersetzen und die besondere Atmosphäre im Innenhof hinter dem Rathaus unterstreichen.

Französische Spezialitäten steuerte Sabrina Tetu auf dem Markt bei. Neben Salami und Schinken waren es die Pasteten, die zum Einkauf verführen sollten. Rheinhessische Weine fehlten ebenso wenig, Metzger Volz aus Büttelborn brachte seine Fleisch- und Wurstwaren mit. In der Scheune wirbelten die Biebesheimer Landfrauen. Kuchen und Torten – alle zum Mitnehmen – ließen keine Wünsche offen.

Christa Rupp mit Ostergeschenken für die Besucher. © Jutta Fellbaum

Am Obst- und Gemüsestand von Gülserm und Hasan Urtekin aus Einhausen lockten frischer Salat, Kartoffeln, Zwiebeln und Kürbisse sowie verschiedene exotische Obstsorten und türkische Spezialitäten. Als Ersatz für Liselotte Embach, die nach 27 Jahren in den Ruhestand gegangen ist, hat sich Familie Urtekin mittlerweile, neben ihrem Geschäft in Einhausen, auch auf dem Bauernmarkt eine Fangemeinde geschaffen.

Weniger Glück hatten Gregor Dillmann und Walter Schiller von den Freien Wählern. Sie wollten mit neuen, einfach auf Balkonen zu installierenden Solarmodulen für deren Anschaffung werben und damit zur Klimawende beitragen. Doch wegen der Einschränkungen durch Corona war dies nicht möglich. „Wir wollten nichts verkaufen, nur beraten und darauf hinweisen“ erklärte Walter Schiller. Denn die Module könnten außerhalb des Hauses – auch auf dem Balkon einer Mietwohnung – angebracht und der Strom in das eigene Netz eingespeist werden. Aufgrund der eingesparten Energiekosten könnten sich die Module innerhalb von zwei Jahren amortisieren.

Kein Markt am Karfreitag

Auf die Möglichkeit, die Kuchentheke zu bestücken, wies Christa Rupp hin. Da eine Bewirtung im Moment nicht möglich ist, hat sich die Arbeit rund um das Kuchengeschäft stark reduziert. Wer möchte, kann sich bei ihr unter Telefon 06245/57 26 für eine Terminvereinbarung melden. Außerdem wies sie darauf hin, dass der Bauernmarkt am Karfreitag entfällt. Wie die Marktbeschicker wartet auch Christa Rupp auf die Fertigstellung der Allee. „Im Oktober soll es soweit sein,“ freut sie sich schon auf den Umzug dorthin.