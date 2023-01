Kleiderstube Groß-Rohrheim braucht Spenden

Groß-Rohrheim. Kleidung in allen Größen für Männer, Frauen und Kinder, egal ob Sommer- oder Winterkleidung braucht die Kleiderstube des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Groß-Rohrheim derzeit. „Zu uns kommen viele Familien mit Kindern, auch von außerhalb“, sagt Marita Schäfer, die die Kleiderstube leitet. Bettwäsche sei jetzt angekommen, aber auch Decken oder Schlafsäcke würden noch gebraucht. Die Nachfrage sei derzeit sehr groß, zudem will Schäfer die Lager füllen, weil in Groß-Rohrheim bis zu 300 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht werden sollen. Möglicherweise bräuchten diese Menschen dann auch Unterstützung. Spenden können zu den Öffnungszeiten der Kleiderstube jeden Montag von 16 bis 18 Uhr im DRK-Heim abgegeben werden. cos

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1