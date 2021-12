Klassik und Poesie

Groß-Rohrheim. Die Musikkiste Groß-Rohrheim hat sich entschlossen, die Offene Bühne nach der 2-G-Regel auch im Dezember stattfinden zu lassen. Es gilt die Maskenpflicht bis zum Platz, zudem gibt es im Restaurant Zorbas eine Entlüftungsanlage. Zusätzlich werde auf Querlüftung geachtet. Am Dienstag, 7. Dezember, stehen Klassik in Trio-Besetzung, Poetry-Slam und Weihnachts-Session im „Zorbas“ in der Kornstraße 29 auf dem Programm. Los geht es ab 20 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jam-Session zum Schluss

Das Trio del canto spielt Sonaten aus der Barockzeit und ist besetzt mit Christian Satzinger (Klarinette), Thomas Braun (Orgel), und Michael Distelmann (Kontrabass). Gusto genießt das Wort in jeder Form, und darum serviert er es auch so: Ob nun Appetithäppchen oder Hauptgedicht, von leichtverdaulichen Limericks über gehaltvolle „Vollwortkost“ bis hin zu zuckersüßen Geschichten ist alles dabei. Für die Weihnachts-Jazz-Session gilt: Jeder Musiker ist willkommen.

Im neuen Jahr geht es am 4. Januar mit der Offenen Bühne und Alize B. weiter, am 1. Februar haben sich MoonJazz, Song for 3 und CnN angesagt. am 1. März will Pulso auftreten und am 5. April TheBlackRose. red