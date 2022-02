Kerweborsch suchen Unterstützer

Groß-Rohrheim. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren in Groß-Rohrheim die Kerb nicht wie gewohnt gefeiert werden konnte, sind nun die Hoffnungen groß dass dieses Jahr im August alles wieder in einem „normalen Rahmen“ ablaufen kann. „Doch falls dies nicht der Fall sein sollte, lassen wir uns wieder etwas Gutes einfallen“, erklärt Niklas Fries, der 2021 die Aufgabe des Kerwevadders übernommen hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er wendet sich im Namen der „Roremer Kerwebosch“ an alle „Rohremer Jungs“ ab 16 Jahren, ob sie bei der Organisation mitwirken wollen. Sie sind eingeladen, am Freitag, 25. Februar, um 20.30 Uhr in die Bürgerhallenwirtschaft zu kommen.

Die Rohremer Kerweborsch beim Umzug im Jahr 2019. © Michael Burmeister

Für die Planung sind in Groß-Rohrheim der Kerwe- und Traditionsverein Rara, die Vereine und die Kerweborsch zuständig. Zu deren Aufgaben gehören das Verfassen und Verkaufen des Kerweblättchens, das Ausdenken und Einstudieren der „Showtime“. das Entwerfen und Malen des Bühnenbildes und das Zimmern der Kulissen, das Schmücken der Bürgerhalle und des Umzugswagens, das Fällen und Aufstellen des Kerwebaumes sowie alle Aufgaben, die ihnen durch „Rent-A-Borsch“ übertragen werden.

Spaß und Gemeinschaft

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch der Spaß komme nicht zu kurz, wie Fries betont. So sind Ausflüge, gemeinsame Aktionen wie. das Ostereierschießen des Schützenvereins oder ein Zeltlager im Sommer ein weiterer spannender Teil des Kerweborsch-Daseins. Es gibt regelmäßige Sitzungen, Kerweumzüge in anderen Ortschaften, das Kreis-Kerweborsch-Treffen und die eigenen Kerb, die das Team zusammenwachens lassen. red