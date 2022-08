Kirchweih bedeutet Ausnahmezustand – auch im Groß-Rohrheimer Rathaus. Dass sich dort am Kerwemontag nur wenig abspielt, ist langjährige Tradition. Sowohl die Verwaltung als auch der Bauhof und die kommunale Kindertagesstätte bleiben am Montag, 22. August, geschlossen, teilt die Gemeinde wenig überraschend mit. Schließlich geht die Party im Kerwedorf an diesem Tag ab 11 Uhr weiter, um 14 Uhr

...